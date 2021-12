PlusLiga: LUK się nie zatrzymuje! Czwarte z rzędu zwycięstwo beniaminka

Trener Jakub Bednaruk zdecydował się na ważną zmianę w wyjściowym składzie. Na pozycji rozgrywającego pojawił się Wiktor Nowak. Na libero z kolei zagrał Maciej Nowowsiak, co było związane z zatruciem pokarmowym nominalnego pierwszego gracza na tej pozycji, czyli Mateusza Masłowskiego.

Mecz znakomicie rozpoczął się dla drużyny z Lublina. Gospodarze błyskawicznie uzyskali przewagę 9:2 i już na tym etapie seta mieli na koncie trzy punkty zdobyte blokiem, a to niejako ustawiło grę na siatce. Również w polu serwisowym ekipa Dariusza Daszkiewicza prezentowała się zdecydowanie lepiej, a przede wszystkim popełniała mniej błędów i wygrała premierową odsłonę wysoko 25:13.

ZOBACZ TAKŻE: Klęska Asseco Resovii! 0:3 z Treflem na Podpromiu

Po przerwie radomianie rozpoczęli grę od skutecznego ataku z drugiej linii i było to ich pierwsze prowadzenie od początku meczu. Po fragmencie wyrównanej walki siatkarze z Lublina odskoczyli na cztery oczka (16:12) i kiedy wydawało się, że spokojnie doprowadzą drugą partię do końca, goście wrócili do gry i po chwili to oni wygrywali 20:17. Trener Daszkiewicz próbował powstrzymać rywali, biorąc czas, lecz na nic się to zdało. Cerrad Enea Czarni wyrównali stan meczu.

Porażka wyraźnie zmotywowała gospodarzy, bo w trzeciej odsłonie wrócili do swojej dobrej gry. Szybko zdystansowali gości i utrzymali tę sytuację do samego końca, co dało im pewne zwycięstwo 25:18.

Czwarty set do złudzenia przypominał premierową odsłonę. Lublinianie od samego początku prowadzili bardzo wysoko i nic nie było w stanie tego zmienić. Wygrali 25:14. Ostatni punkt LUK zdobył blokiem, a w całym meczu zatrzymał rywali aż 18 razy! Radomianom udało się to tylko sześciokrotnie.

LUK Lublin - Cerrad Enea Czarni Radom 3:1 (25:13, 22:25, 25:18, 25:14)

LUK Lublin: Jan Nowakowski, Jakub Wachnik, Bartosz Filipiak, Wojciech Sobala, Grzegorz Pająk, Wojciech Włodarczyk - Dustin Watten (libero) - Szymon Gregorowicz (libero), Szymon Romać, Igor Gniecki.

Cerrad Enea Czarni Radom: Bartłomiej Lemański, Alexander Bergeruda, Rafał Faryna, Jose Ademar Santana, Michael Parkinson, Wiktor Nowak - Maciej Nowowsiak (libero) - Bartosz Firszt, Paweł Rusin, Sebastian Warda, Michał Kędzierski, Daniel Gąsior.

MVP: Jan Nowakowski (13 punktów: 5/10 = 50% w ataku, 8 bloków)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

CM, Polsat Sport