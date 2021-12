W meczu drugiej kolejki grupy B mistrzostw świata piłkarek ręcznych Polki przegrały z faworyzowaną Rosją 23:26. To druga porażka podopiecznych trenera Arne Senstada, które na inaugurację turnieju uległy Serbii 21:25. Ogromnym mankamentem w grze reprezentantek Polski były rzuty karne – wykorzystały zaledwie jedną z siedmiu prób.

Rosjanki rozpoczęły to spotkanie ze sporym animuszem. Grały szybko i skutecznie, dobrze prezentowały się w kontratakach, w efekcie błyskawicznie uzyskały przewagę (2:5, 3:8). Polki na tle faworyzowanych przeciwniczek prezentowały się blado. Problemem była gra w ofensywie, a zwłaszcza seryjnie marnowane rzuty karne – w pierwszej połowie wykorzystały zaledwie 1/6!

W tej sytuacji podopieczne trenera Arne Senstada nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki. Rosjanki powiększyły przewagę do siedmiu bramek (6:13) i kontrolowały sytuację. Wynik pierwszej połowy na 10:16 ustaliła uderzeniem z drugiej linii Natalia Nosek.

Początek drugiej części meczu to walka "punkt za punkt", co było po myśli reprezentacji Rosji, która utrzymywała przewagę (14:20). Biało-czerwone grały skuteczniej, a po 40. minucie, gdy nastąpiło załamanie gry rywalek, odrobiły część strat (18:22). Kapitalnie prezentowała się Aleksandra Rosiak, trzy bramki tej zawodniczki i wynik wyglądał bardziej optymistycznie (20:22).

W 50. minucie kolejne trafienie Rosiak oznaczało kontaktową bramkę (21:22). Rosjanki w końcu się odblokowały, ale reprezentantki Polski utrzymywały bramkowy kontakt, co oznaczało emocje w ostatnich minutach. Końcówka to niewykorzystany rzut karny Marty Gęgi i skuteczna odpowiedź Antoniny Skorobogaczenko, która ustaliła wynik meczu na 23:26.

Polki przegrały po raz drugi w tym turnieju. Niewielkim pocieszeniem był fakt, że to Aleksandra Rosiak otrzymała nagrodę MVP za to spotkanie. W ostatnim meczu tej fazy turnieju Polki zagrają z Kamerunem (wtorek, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport). Awans do kolejnej rundy wywalczą po trzy czołowe drużyny z każdej z ośmiu grup.

Polska – Rosja 23:26 (10:16)

RM, Polsat Sport