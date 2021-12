Zapewne nie tak polscy kibice wyobrażali sobie start nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ani w Niżnym Tagile, ani w Ruce, ani w końcu w Wiśle nasi reprezentanci nie oddali skoków pozwalających na walkę o czołowe lokaty. Często byli nawet daleko poza pierwszą dziesiątką...

Piotr Żyła jest jednym z zawodników, który dostanie szansę na zaprezentowanie się w najbliższym konkursie w Niemczech. Po kwalifikacjach i zawodach drużynowych w Wiśle zdawało się, że jest na dobrej drodze, by oddawać dalekie loty i zajmować wyższe miejsca. W rozmowie z Interią zdradził, że mimo słabszej inauguracji sezonu, ma na siebie pewien plan i chce go zrealizować. Nie chciał jednak wdawać się w szczegóły. Na pytanie o to, w czym tkwi problem, odpowiadał zdawkowo.

"W detalach. W za krótkich skokach. Nie będę wam o tym szczegółowo opowiadał, bo wy nie rozwiążecie moich problemów. I po co wam to wiedzieć? (...) Trener daje mi bardzo konkretne wskazówki. I nad tym pracuję. Wy nie musicie tego rozumieć. Kiedy zobaczycie, że moje skoki są dłuższe, wtedy będziecie wiedzieli, że mój plan był skuteczny"

W Wiśle Żyła mógł liczyć na doping nie tylko ze strony dużej grupy kibiców. Na skoczni "Malince" im. Adama Małysza pojawili się też jego bliscy. Wśród publiczności kamery uchwyciły m.in. jego córkę Karolinę, która zawody oglądała razem z mamą, Justyną Żyłą. A w strefie VIP zasiadła obecna partnerka skoczka, Marcelina Ziętek. Swoją obecnością na obiekcie w Wiśle aktorka położyła kres plotkom, jakoby jej związek z Piotrem Żyłą należał do przeszłości.

Od kilku tygodni spekulowano, że ich relacja może przechodzić kryzys. Argumentacja była dość licha, bowiem miałaby o tym świadczyć... aktywność w mediach społecznościowych, a raczej jej brak. Na profilach na Instagramie obojga już od jakiegoś czasu nie pojawiają się wspólne zdjęcia, Żyła i Ziętek mają też nie zostawiać sobie "lajków" i komentarzy pod postami.

Nawet jeżeli tak jest, raczej nie ma to większego znaczenia, a sportowiec i jego ukochana nadal są razem. Marcelina bardzo obszernie relacjonowała na Instagramie zawody w Wiśle. Udostępniła też swoje zdjęcia. "Weekend pełen emocji. Cały sezon przed nami, kibicujemy" - napisała obok jednego z nich. Tym samym wyraziła wsparcie i wiarę w to, że Piotrowi oraz pozostałym polskim skoczkom w dalszej części rozgrywek pójdzie znacznie lepiej.

