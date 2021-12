Obie ekipy nie potrafią zwyciężyć od trzech kolejek ligowych, w których zdobyły łącznie dwa punkty. Sandecja kontynuuje również serię spotkań ze straconą bramką, których w lidze uzbierało się już siedem z rzędu. Również w spotkaniach bezpośrednich można zaobserwować pewien trend.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz ŁKS - Puszcza odwołany z powodu zakażeń koronawirusem

We wszystkich pięciu poprzednich pojedynkach Sandecji z Odrą obie ekipy trafiały do siatki rywali. Co ciekawe, aż 71 procent starć między tymi ekipami obfitowało w nie więcej, niż dwa gole, a najczęściej spotykanym wynikiem był remis 1:1, zanotowany w 42 procentach pojedynków.

Jako ciekawostkę można dodać, że na poziomie Fortuna 1 Ligi trenerzy Dariusz Dudek oraz Piotr Plewnia spotykali się dwukrotnie. Szkoleniowiec Odry do tej pory nie był w stanie pokonać szkoleniowca prowadzącego drużynę z Nowego Sącza.

20. kolejka Fortuna 1 Ligi będzie ostatnią w tym roku. Po niej piłkarze udadzą się na zasłużony odpoczynek. Przerwa zimowa potrwa do końcówki lutego 2022 roku.

Relacja na żywo z meczu Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

A.J., Polsat Sport