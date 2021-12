Czas na kolejne gigantyczne emocje związane z Ligą Mistrzów! Przed nami ostatnia szósta kolejka fazy grupowej. Rozstrzygną się zatem losy awansu do 1/8 finału. W jednym ze spotkań FC Porto zmierzy się z Atletico Madryt. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

To szalenie ważny mecz dla obu drużyn w kontekście awansu do fazy pucharowej Champions League. Wystarczy powiedzieć, że FC Porto plasuje się na drugiej lokacie z pięcioma punktami, natomiast AC Milan i Atletico Madryt w swoim dorobku mają cztery "oczka". To zatem sprawia, że istnieje kilka scenariuszów, a jedynie FC Liverpool może spać spokojnie.

Atletico potrzebuje zwycięstwa, natomiast ekipie z Portugalii może wystarczyć remis, jeżeli swojego meczu nie wygra zespół Rossonerich.

W pierwszym meczu obu drużyn padł bezbramkowy remis.

KN, Polsat Sport