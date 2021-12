Najpierw odbędą się dwa mecze w grupie A. PSG zmierzy się z Club Brugge, natomiast Manchester City stanie naprzeciwko ekipy RB Lipsk. "Obywatele" mają cztery punkty przewagi nad zespołem z Paryża, dzięki czemu zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni Mauricio Pochettino również są pewni awansu do fazy pucharowej. W pięciu spotkaniach uzbierali osiem punktów. Zarówno RB Lipsk, jak i Club Brugge zdobyły po cztery "oczka".

Do rozstrzygnięcia dojdzie w grupie B, gdzie AC Milan podejmie Liverpool, natomiast FC Porto zagra z Atletico Madryt. Chociaż "The Reds" zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie, to jeszcze nie wiadomo, który klub uplasuje się na drugiej pozycji. Obecnie przewagę ma FC Porto, które na swoim koncie ma pięć punktów, czyli o jeden punkt więcej niż AC Milan i Atletico Madryt. Każda z drużyn ma jeszcze nadzieję na przejście do kolejnego etapu rywalizacji.

W grupie C wszystko jest już jasne. Ajax Amsterdam, który zajmuje pierwsze miejsce w fazie grupowej, stanie naprzeciwko Sportingu Lizbona, czyli drużyny znajdującej się na drugiej pozycji. Borussia Dortmund zagwarantowała sobie awans w fazie pucharowej Ligi Europy. Rywalem drużyny z Zagłębia Ruhry będzie Besiktas Stambuł, czyli jedyny zespół, który w tej edycji Ligi Mistrzów nie zdobył jeszcze ani jednego punktu.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie D. W najbliższym meczu Real Madryt postara się pokonać Inter Mediolan i zachować przewagę nad przeciwnikami z Półwyspu Apenińskiego. Za to Sheriff Tyraspol zmierzy się z Szachterem Donieck. Warto przypomnieć, że drużyna z Ukrainy zgarnęła w pięciu spotkaniach tylko jedno "oczko", remisując z Interem.

Plan transmisji wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Paris Saint Germain - Club Brugge, godz. 18:05 - Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go

RB Lispk - Manchester Cit, godz. 18:35 - Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go

AC Milan - Liverpool FC, godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go

FC Porto - Atletico Madryt, godz. 20:15 - Polsat Sport Premium 3 oraz Polsat Box Go

Ajax Amsterdam - Sporting Lizbona, godz. 20:15 - Polsat Sport Premium 4 oraz Polsat Box Go

Borussia Dortmund - Besiktas Stambuł, godz. 20:15 - Polsat Sport Premium 5 oraz Polsat Box Go

Real Madryt - Inter Mediolan, godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go

Sheriff Tyraspol - Szachtar Donieck, godz. 20:15 - Polsat Sport Premium 6 oraz Polsat Box Go

AA, Polsat Sport