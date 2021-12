Warta w tym sezonie zdobyła zaledwie jedenaście punktów. Piłkarze z Poznania wygrali dwa z szesnastu ligowych spotkań, zremisowali pięć, a przegrali dziewięć. Przez to znajdują się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli. Mimo to, jeżeli zwyciężą w nadchodzącym starciu, to awansują na 15. pozycję, tym samym wydostając się ze strefy spadkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa przegrała w Krakowie

"Biała Gwiazda" przegrała swoje dwa ostatnie mecze. Lepsza od Wisły okazały się ekipy Jagiellonia Białystok oraz Radomiak Radom. Ostatni raz podopieczni Adriana Guli sięgnęli po trzy punkty na początku listopada 2021 roku. Wtedy zwyciężyli w derbach Krakowach z Cracovią. Kibice Wisły mają nadzieje, że ich ulubieńcy z Poznania przywiozą trzy "oczka".

Ostatnie spotkanie Wisły z Wartą zakończyło się triumfem ekipy z Wielkopolski.

Relacja i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Wisła Kraków. Początek od godziny 18:00.

AA, Polsat Sport