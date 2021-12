Początek sezonu nie był łaskawy dla żadnej z drużyn, które zmierzą się w poniedziałkowym starciu. W obu doszło już do zmian na stanowisku trenera.

Energa MKS Kalisz rozstał się z Jackiem Pasińskim, który prowadził zespół od grudnia 2018 roku. Jego miejsce zajął Adam Czekaj, który jak dotąd pełnił funkcję asystenta. Nie zdołał jeszcze odnieść ze swoją ekipą zwycięstwa. Skład personalny miał zagwarantować dobre wyniki, a tych w Kaliszu brakuje. Drużyna wygrała tylko dwa z dziesięciu spotkań i z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów plasuje się dopiero na dziesiątym miejscu w tabeli TAURON Ligi.

Sytuacja w Bydgoszczy wygląda jeszcze mniej korzystnie. Polskie Przetwory Pałac ma identyczny bilans spotkań, jednak ma na koncie o dwa oczka mniej, co daje mu jedenastą lokatę. Posadę stracił trener Piotr Matela, a jego miejsce zajął Alessandro Lodi. Włoski szkoleniowiec wprowadził do zespołu trochę świeżości, co dało drugie zwycięstwo w sezonie przeciwko beniaminkowi rozgrywek UNI Opole.

W poprzedniej kolejce spotkań oba zespoły doznały porażek. Energa MKS uległa po tie-breaku BKS BOSTIK Bielsko-Biała, a Pałac przegrał wyraźnie 0:3 Grot Budowlanym Łódź.

Pewne jest, że poniedziałkowe spotkanie zapewni jednej z ekip trzecie zwycięstwo. Pytanie tylko, której?

Relacja na żywo i wynik meczu Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - Energa MKS Kalisz od godziny 17:30 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport