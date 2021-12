TAURON Liga: Dreszczowiec w Bydgoszczy! Mikołajkowy triumf Pałacu

Od początku spotkania gra była dość wyrównana. Gospodynie jako pierwsze zdołały odskoczyć na trzy punkty (9:6), jednak po chwili na tablicy wyników ponownie pojawił się remis. Taka sytuacja utrzymywała się właściwie do końca seta. Na ostatniej prostej znowu na prowadzenie wyszły bydgoszczanki i tym razem nie pozwoliły rywalkom już zniwelować przewagi. Po bloku na Karolinie Drużkowskiej podopieczne Alessandro Lodiego prowadziły 1:0.

Po zmianie stron sytuacja się odmieniła. Tym razem to kaliszanki przejęły kontrolę nad przebiegiem spotkania (7:2). Szkoleniowiec Pałacu zareagował, biorąc czas, jednak nie przyniosło to żadnych efektów. Nie pomogły także wprowadzone zmiany. Energa MKS był nie do zatrzymania i wygrał 25:16.

W trzeciej partii do stanu 8:8 toczyła się wyrównana walka. Później wyższy bieg włączyły przyjezdne i odskoczyły na cztery punkty (14:10). Z czasem ich przewaga stopniała do jednego oczka, a Patrycja Balmas miała w górze piłkę na remis, jednak pomyliła się w ataku z prawego skrzydła. Co nie udało się tej zawodniczce, uczyniła kilka akcji później na lewej stronie Zuzanna Szperlak. Siatkarka ta w końcówce wzięła na siebie ciężar gry w ataku, co było główną przyczyną zwycięstwa gospodyń w tej odsłonie.

Czwarta odsłona była najbardziej wyrównana ze wszystkich, o czym świadczy gra na przewagi. Minimalnie lepsze okazały się przyjezdne, co oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. W nim dobra karta odwróciła się na korzyść miejscowych, które wygrały 15:12 i ostatecznie zapewniły sobie dwa meczowe punkty.

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - Energa MKS Kalisz 3:2 (25:22, 16:25, 25:22,24:26,15:12)

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

CM, Polsat Sport