- Trzeba przeanalizować, co jest dobrze w tych skokach, a co można zrobić inaczej - stwierdziła podczas programu "Polskie Skocznie" Weronika Nowakowska. Była reprezentantka Polski w biathlonie wypowiedziała się na temat ostatnich występów "Biało-Czerwonych" w Pucharze Świata.

Najpierw Nowakowska opowiedziała o presji, jaka ciąży na skoczkach narciarskich.

- Mówi się, że skoczkowie są najpopularniejsi i najlepiej zarabiają. Ten temat często się przewija w środowisku sportów zimowych. Natomiast oni też dźwigają na sobie ogromną presję. Inne dyscypliny też nie pomagają. Ponieważ nie ma tam sukcesów, to wszyscy skupiamy się na skokach. Też do tego nas przyzwyczaili w ostatnich latach - powiedziała.

Następnie była reprezentantka Polski w biathlonie powiedziała o tym, co skoczkowie muszą zrobić, by odzyskać formę.

- Znam polskie skoki również od strony mentalnej i wiem, że oni dużo rzeczy zostawiają w grupie, co jest słuszne. Pewnie też w taki sposób będą to analizować i szukać przyczyn. Na tej podstawie opracują alternatywny plan działania. Podejrzewam, że nie tak to sobie wymarzyli. Jedyną zdrową i słuszną drogą do poprawy formy jest odzyskanie poczucia kontroli. Trzeba przeanalizować, co jest dobrze w tych skokach, a co można zrobić inaczej - stwierdziła.

Na koniec ekspert Polsatu Sport powiedziała o indywidualnym podejściu do każdego zawodnika.

- Nie wiem, czego oni potrzebują. Prawdopodobnie, jeżeli zapytać skoczków i trenera, to każdy będzie chciałczegoś innego. Jedni może potrzebują, wbrew pozorom, więcej skoków, a ktoś inny musi na chwilę wycofać się z Pucharu Świata, odpocząć i spotkać się z rodziną - oceniła.

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport