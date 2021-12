ATP Cup: Znamy grupowych rywali Polaków

Polscy tenisiści zagrają z Grecją, Argentyną i Gruzją w turnieju ATP Cup, który w dniach 1-9 stycznia odbędzie się w Sydney. W składzie Serbów znalazł się Novak Djokovic, który do tej pory odmawiał ujawnienia informacji czy jest zaszczepiony, a to warunek udziału w Australiian Open.

W trzeciej edycji turnieju wystąpi 16 zespołów podzielonych na cztery grupy. Zwycięzcy każdej z nich awansują do półfinałów. W puli nagród turnieju jest 10 milionów dolarów. Tytułu bronią Rosjanie.

W reprezentacji Polski zostało zgłoszonych pięciu zawodników: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Jan Zieliński i Szymon Walków. Mecze składają się z dwóch gier singlowych i debla. Polacy brali udział w pierwszej edycji turnieju, ale odpadli po rundzie grupowej.

W drużynie Serbii znalazł się lider światowego rankingu Djokovic, który do tej pory odmawiał odpowiedzi na pytanie, czy jest zaszczepiony przeciwko Covid-19, co jest warunkiem udziału w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne (17–30 stycznia). W Sydney teoretycznie może zagrać bez zaszczepienia, ale rząd stanu Nowa Południowa Walia musiałby wystąpić o specjalne zezwolenie, a sam zawodnik po przyjeździe do Australii zostałby poddany 14-dniowej kwarantannie.

Rząd stanu Wiktoria, którego stolicą jest Melbourne, już wcześniej odrzucił taką możliwość, a to oznacza, że Djokovic, aby walczyć o czwarte z rzędu i 10. w karierze zwycięstwo w Australian Open musi być zaszczepiony.

Djokovic, Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Roger Federer mają na koncie rekordowe 20 tytułów wielkoszlemowych. Jak na razie udział w Australian Open z tej trójki potwierdził tylko powracający po kontuzji Nadal, który jednak nie wystąpi w ATP Cup. Mający problemy zdrowotne Federer w Melbourne nie zagra, a status Djokovica pozostaje niejasny.

PS, PAP