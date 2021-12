Jeszcze kilka tygodni temu takiej rywalizacji nikt nie zakładał. Evander Rivera miał bić się z Konradem Dąbrowskim, a miało to nastąpić przed pojedynkiem wieczoru gali w Żukowie.



- Niestety Konrad Dąborwski doznał kontuzji ręki i wycofał się z rywalizacji. Uraz wykluczył też jednego z bohaterów walki wieczoru Karola Weltera który miał się bić z Adrianem Szczypiorem. W związku z powyższymi Evander Rivera wskoczył na główne starcie, a Kacper Salabura był tym, który podjął wyzwanie - tłumaczył Krystian Każyszka, szef grupy Rocky Boxing Promotion.



Salabura to młody pięściarz z Nowego Sącza. Już w drugiej, zawodowej walce sprawił niespodziankę wygrywając z faworyzowanym Oskarem Kapczyńskim. Później minimalnie, dwa do remisu przegrał z Kamilem Kuździeniem. Pojedynek z niepokonanym w pięciu pojedynkach Evanderem Riverą to może być najtrudniejsza walka w karierze 21-latka.



- Do walki z Riverą podchodzę jak do każdej innej. Pełen szacunek do przeciwnika i jego umiejętności, ale interesuje mnie tylko zwycięstwo i taki jest mój cel. To że będzie to walka wieczoru nic nie zmienia. Jestem zawodnikiem, który czy ma walczyć pierwszy czy ostatni na gali wychodzi i pokazuje ringową wojnę. Choć nie przeczę, że na pewno będzie to nowe i fajne doświadczenie - stwierdził Kacper Salabura.



Rivera uchodzi za faworyta i niespecjalnie przejął się zmianą przeciwnika.



- Takie jest życie. Przeznaczenie chciało, żebym spotkał się z Salaburą, a nie z Dąbrowskim. Salabura dużo gadał przed walką, ale zobaczymy w piątek czy jest taki mocny jak mówi - tu Rivera zwrócił się do oponenta - Pamiętaj, że nie tym samym jest wyzywać diabła co zobaczyć go jak przychodzi.



Atmosfera robi się gorąca. Pojedynek zakontraktowano na 6 rund w wadze super półśredniej.

- To, że nie jestem faworytem tylko mnie motywuje do cięższej pracy. Lubię wyzwania, a ta walka na pewno jest wyzwaniem. W głowie już tworzę sobie wizualizacje tego pojedynku, ale plan na walkę pokażę dopiero w ringu. Ułożyłem go wraz z trenerem Jerzym Galarą, z którym trenuję od pierwszego dnia. Miałem fajny okres przygotowawczy, mocne rundy sparingowe, które na pewno przyniosą korzyści - opowiadał Salabura. Jego rywal trenował w klubie Walczak Poznań.



- Przygotowania były bardzo dobre. Czuję, że mam super formę i jestem gotowy by niszczyć w ringu - krótko spuentował Kubańczyk, któremu w przygotowaniach pomagali inni bohaterowie gali "KAPEO Rocky Boxing Night", wspomniany Adrian Szczypior oraz Dominik Harwankowski. Temu ostatniemu także zmienił się rywal. Pierwotnie Polak miał się bić w rewanżowym starciu z Dato Nanavą, ale pięściarz z Gruzji wylądował na kwarantannie i jego miejsce zajmie jego rodak Irakli Shariashvili.



- Generalnie względy zdrowotne pokrzyżowały nam plany, ale zawsze mam opcję b, a nawet c - zaznaczył Krystian Każyszka. - Walka wieczoru faktycznie się zaognia. Młodość rządzi się swoimi prawami. Kacper Salabura to chłopak z Nowego Sącza. Ambitny twardziel, który nie odpuści Riverze. Chłopaki wbijają sobie szpilki, są nakręceni, a to pachnie mi ciekawym pojedynkiem z dużym bagażem emocji. Razem z biznesowym partnerem przy tej gali prezesem Robertem Rodą, doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku ważniejsza jest radość boksu niż nabijanie rekordów - dodał Każyszka.



10 grudnia na gali "KAPEO Rocky Boxing Night", nad którą patronat objął burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski kibice zobaczą aż 11 pojedynków. Tuż przed walką wieczoru bój z Gruzinem Sandro Jajanidze stoczy aktualny, międzynarodowy mistrz Polski w wadze średniej Adrian Szczypior. W królewskiej kategorii Kacper Meyna stanie do walki z Tamazem Zadishvilim a Artur Bizewski z Piotrem Balcerzakiem. Między liny wejdą też brązowa medalistka mistrzostw Polski w boksie olimpijskim Angelika Krysztoforska oraz pięściarz wagi super lekkiej Damian Tymosz. W kategorii półciężkiej Max Miszczenko skrzyżuje rękawice z Damianem Smagiełem. Transmisja gali 10 grudnia na sportowych antenach telewizji Polsat.

Ceremonia ważenia: 09.12.2021, godzina 15:30

Miejsce: Hotelu Venus ul. Herbaciana 7, 83-050 Czapielsk

Gala Rocky Boxing Night: 10.12.202

Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa w Żukowie, ul. Armii Krajowej 2e

Otwarcie bramek: 17:00

Transmisja: 18:00 (Początek transmisji w Polsat Sport Fight), 20:00 (Synchronizacja transmisji z Super Polsat)

Artur Łukaszewski, Polsat Sport