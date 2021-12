Liverpool jest o krok od historycznego wyczynu. Jeśli drużyna prowadzona przez Jurgena Kloppa wygra najbliższe spotkanie z AC Milan to zostanie pierwszą angielską ekipą, która wygrała wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Co ciekawe od 1992 tylko sześć drużyn dokonało tej sztuki. Biorąc pod uwagę ostatnią formę "The Reds" jest sporą szansa, że piłkarze sześciokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów wygrają w nadchodzącym starciu. Liverpool wygrał swoje ostatnie pięć meczów we wszystkich rozgrywkach. Najbliższe spotkanie będzie szansą dla Liverpoolu na to, aby dać wolne swoim najlepszym zawodnikom. Na temat rotacji w składzie na przedmeczowej konferencji wypowiadał się trener Klopp.

- Chcemy wystawić najlepszy możliwy skład w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Rozegraliśmy pięć spotkań w ciągu ostatnich 14 lub 15 dni. To jest dużo, a po meczu z Milanem znów mamy całkiem sporo spotkań w podobnym czasie. Musimy więc podjąć właściwe decyzje i tak też zrobimy - powiedział Jurgen Klopp.

AC Milan nie rozpoczął najlepiej rywalizacji w tej edycji Ligi Mistrzów, jednak ostatnie wyniki dają włoskiej ekipie szanse na grę w europejskich pucharach wiosną. W tym momencie drużyna prowadzona przez Stefano Piolego jest na trzecim miejscu w grupie z czterema punktami na koncie. "Rossoneri" tracą jeden punkt do drugiego FC Porto. Najbardziej korzystnym dla Milanu wynikiem meczu FC Porto - Atletico Madryt byłby remis. Wtedy wygrana z Liverpoolem dałaby Milanowi awans od fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Na krajowym podwórku AC Milan prezentuje ostatnio bardzo wysoki poziom i dzięki wygranej nad Salernitaną 2:0, drużyna z Mediolanu zasiadła w fotelu lidera Serie A (38 pkt.). Przed meczem z angielskim rywalem Stefano Pioli mówił, że jego zawodnicy muszą walczyć o możliwie jak najlepszy wynik.

- Chcemy sprawdzić się na tle najlepszych, próbując ugrać jak najlepszy wynik. Zwycięstwo musi zostać osiągnięte dzięki poświęceniu, determinacji, motywacji i jasności umysłu na poziomie taktycznym - stwierdził Stefano Pioli.

Transmisja meczu AC Milan - Liverpool w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:50.

