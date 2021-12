W ostatniej kolejce fazy grupowej aktualnego sezonu Ligi Mistrzów zagrają ze sobą dwie najlepsze drużyny grupy C, które już teraz mają zapewniony awans do 1/8 finału. Ajax stoi przed szansą, by zakończyć zmagania w grupie z kompletem zwycięstw, natomiast Sportingowi powinno zależeć na przedłużeniu passy trzech wygranych z rzędu. Relacja i wynik na żywo meczu Ajax Amsterdam - Sporting CP na Polsatsport.pl.