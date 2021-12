Paris Saint-Germain zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy A, tracąc cztery punkty do prowadzącego Manchesteru City. Co istotnej, ma już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Najbliższe spotkanie nie ma więc większego znaczenia dla paryżan.

W innej sytuacji jest Club Brugge. Belgowie zajmują czwarte miejsce w grupie, mając cztery punkty, czyli tyle samo co RB Lipsk. W ich przypadku gra toczy się więc o awans 1/16 finału Ligi Europy.

Relacja na żywo z meczu Paris Saint-Germain - Club Brugge na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MC, PAP