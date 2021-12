W grupie E pewny awansu jest Bayern Monachium. W środowy wieczór podopieczni Juliana Nagelsmanna podejmą Barcelonę. "Duma Katalonii" stoi przed trudnym wyzwaniem. Do starcia z Bawarczykami przystąpi z pozycji underdoga, a nad trzecią Benfiką ma tylko dwa punkty przewagi. Ekipa z Lizbony zagra z ostatnim w grupie Dynamem Kijów. W przypadku porażki "Blaugrany" i zwycięstwa Benfiki, to zespół z Portugalii wiosną będzie rywalizował w Champions League.

Ciekawie jest również w grupie F. Spokojni o awans pozostają piłkarze Manchesteru United. O drugie miejsce w bezpośrednim meczu powalczą Atalanta Bergamo i Villarreal. W lepszym położeniu jest "Żółta Łódź Podwodna", która ma na koncie o jeden punkt więcej i plasuje się na drugim miejscu. Stawkę w tej grupie zamyka Young Boys Berno. Drużyna ze Szwajcarii wciąż ma szanse na awans do Ligi Europy. Aby to się udało, YBB musi pokonać "Czerwone Diabły", Atalanta musi przegrać Villarreal.

Najwięcej niewiadomych jest w grupie G. Prowadzi w niej Lille z dorobkiem ośmiu punktów. Drugi RB Salzburg ma siedem oczek, trzecia Sevilla FC ma sześć, a czwarty Wolfsburg pięć. Każda z drużyn ma szanse na awans, a kolejność w grupie po sześciu meczach pozostaje sprawą otwartą. W środę Salzburg zagra z Sevillą, a Wolfsburg z Lille.

Z kolei w grupie H jedyną niewiadomą jest to, który z zespołów wygra grupę. Może to być Chelsea lub Juventus. "Stara Dama" zmierzy się z zamykającym stawkę Malmo, natomiast "The Blues" w Sankt Petersburgu będą rywalizować z pewnym gry w LE Zenitem.

Plan transmisji środowych meczów Ligi Mistrzów:

Juventus - Malmo - godz. 18:35, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

Zenit - Chelsea - godz. 18:05, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

Bayern Monachium - FC Barcelona - godz. 20:15, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

SL Benfica - Dynamo Kijów - godz. 20:15, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go

Manchester United - Young Boys Berno - godz. 20:15, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

Atalanta Bergamo - Villarreal CF - godz. 20:15, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go

VfL Wolfsburg - Lille OSC - godz 20:15, Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go

RB Salzburg - Sevilla - godz. 20:15, Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go

mtu, Polsat Sport