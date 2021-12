Sławomir Majusiak nie żyje. Wstrząsające okoliczności śmierci i wzruszający wpis córki

Nie żyje utytułowany lekkoatleta, Sławomir Majusiak. Miał 57 lat. Zmarł w wyniku obrażeń odniesionych po upadku z dachu kamienicy. Sportowca, w najnowszym, wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych, pożegnała jego córka. - Tato, to nie tak miało się skończyć - rozpoczęła Julia Dutkiewicz. Wcześniej wyjawiła, że jej tata zmagał się z depresją.

Wielka tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Późnym popołudniem, 5 grudnia, Sławomir Majusiak spadł z dachu czterokondygnacyjnej kamienicy, której był właścicielem, na miejski deptak. Nie udało się uratować jego życia, zginął na miejscu. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", niewykluczone, że były lekkoatleta i biegacz popełnił samobójstwo. Córka sportowca potwierdziła, że jej ojciec zmagał się z depresją.

- Jestem jego córką i cały rok przy nim byłam, gdy problemy były, do ostatniego dnia walczyłam, aby mu pomóc… Nie zostawiłam go z tymi problemami, ale depresja to straszna choroba - wyjaśniła w mediach społecznościowych.

Julia Dutkiewicz, córka Sławomira Majusiaka, żegna tatę wzruszającym wpisem

W najnowszym, bardzo wzruszającym, wpisie na Facebooku Julia Dutkiewicz, pożegnała ojca. "Tato, to nie tak się miało skończyć... Walczyliśmy do końca. Mam nadzieje, że teraz będziesz spokojny. Kocham cię, a ja będę walczyć dalej" - czytamy.

Pod jej słowami pojawiło się mnóstwo kondolencji oraz wyrazów wsparcia i współczucia.

Julia, podobnie jak jej tata, pokochała sport. Jest aktualną brązową medalistką Halowych Mistrzostw Polski w skoku wzwyż, zawodniczką Stali Ostrów oraz studentką wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Niedawno wydała też powieść.

Robert Korzeniowski, przedstawiciele Ostrowa Wielkopolskiego i inni żegnają Sławomira Majusiaka

Wstrząśnięty śmiercią Sławomira Majusiaka jest także inny lekkoatleta, a prywatnie przyjaciel zmarłego, Robert Korzeniowski.



O sportowcu piszą lokalne oraz ogólnopolskie media. Głos zabrał starosta ostrowski Paweł Rajski. Wspominał, że Majusiak "na trwałe zapisał się w annałach ostrowskiej lekkiej atletyki". "Ta śmierć przyszła zdecydowanie za wcześnie" - stwierdził.





