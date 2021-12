Trzech kluczowych piłkarzy odejdzie z Legii po sezonie?

Wiele wskazuje na to, że zawodzącą niemal na całej linii w obecnym sezonie Legię Warszawa czeka niebawem kadrowe trzęsienie ziemi. Według najnowszych doniesień, z ekipą aktualnego mistrza Polski, najpóźniej po zakończeniu sezonu, mają pożegnać się Tomas Pekhart, Andre Martins oraz Rafa Lopes. Niewykluczone, że nie jest to koniec zmian personalnych w klubie mającym siedzibę przy ulicy Łazienkowskiej 3.

W Warszawie najpóźniej latem dojdzie do dużych zmian personalnych. Według informacji podanej przez Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego", najpóźniej po sezonie, z Legią ma pożegnać się trzech kluczowych piłkarzy. Są to Andre Martins, Tomas Pekhart i Rafa Lopes, a więc gracze bardzo dobrze znani w PKO BP Ekstraklasie. Kontrakty pierwszej dwójki wygasają w czerwcu 2022 roku, więc najprawdopodobniej odejdą oni z Łazienkowskiej za darmo, natomiast umowa Rafy Lopesa jest ważna o pół roku dłużej, zatem Dariusz Mioduski może liczyć na to, że uda się sprzedać Portugalczyka.

Ponadto prezes Legii cały czas nie rezygnuje z pozyskania Marka Papszuna, który do czerwca jest związany umową z Rakowem Częstochowa. Sam szkoleniowiec przyznał, że decyzję na temat swojej przyszłości podejmie najpóźniej do końca roku i w pierwszej kolejności poinformuje o tym obecnego pracodawcę. W Warszawie miałby zastąpić Marka Gołębiewskiego, który objął schedę po zwolnionym 25 października Czesławie Michniewiczu. Co ciekawe, w Legii od niedawna pracuje już Paweł Tomczyk, który w przeszłości współpracował z Papszunem w Rakowie.

Sytuacja Legii, mówiąc delikatnie, jest nie do pozazdroszczenia. Jeżeli chodzi o ligę, to na przestrzeni 15 dotychczasowych meczów legioniści przegrali 11 razy i zajmują miejsce w strefie spadkowej. W czwartek czeka ich również niesamowicie trudne zadanie, bowiem w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy przyjdzie im się mierzyć ze Spartakiem Moskwa. Stoją jednak przed dużą szansą, gdyż w przypadku wygranej awansowaliby do 1/8 finału z drugiego miejsca w grupie. Jak na razie mają 6 punktów, dzięki zwycięstwom nad Leicester City FC i wspomnianym już Spartakiem.

AŁ, Polsat Sport