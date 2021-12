Wilfredo Leon wróci do Rosji? Jak donoszą włoskie media, agent siatkarski George Matjasevic udał się do tego kraju, żeby zaproponować tamtejszym klubom usługi zarówno polskiego siatkarza, jak i Nimira Abdel Aziza.

Choć sezon siatkarski w europejskich ligach trwa w najlepsze, w tle już teraz odbywają się ważne rozmowy na temat przyszłości. Lada chwila powinniśmy poznać nowych selekcjonerów zarówno męskiej, jak i żeńskiej reprezentacji Polski. Kto wie, czy klubu nie zmieni jeden z najlepszych polskich siatkarzy, czyli Leon, o czym donosi Gian Luca Pasini.

Jak twierdzi włoski dziennikarz, Matjasevic, reprezentujący Leona, ruszył w podróż do Rosji, gdzie będzie rozmawiał z tamtejszymi klubami na temat ewentualnych transferów właśnie przyjmującego i Abdel Aziza. Problem w tym, że obaj siatkarze są bardzo drodzy w utrzymaniu i mało który klub mógłby sobie pozwolić na zakontraktowanie któregoś z nich. Zdaniem Pasiniego, jedynym z możliwych kierunków byłyby przenosiny do zespołu Zenit Petersburg, jednak jak na razie rosyjska ekipa nie złożyła konkretnych ofert.

Oprócz ewentualnych przenosin do Rosji, najbardziej realnym scenariuszem jest wariant, w którym Leon będzie kontynuował swoją karierę w aktualnym pracodawcy, czyli Sir Safety Perugia. 28-latek ma negocjować nowy kontrakt z klubem, którego trenerem jest Nikola Grbić, najpoważniejszy kandydat do objęcia siatkarskiej reprezentacji po Vitalu Heynenie.

Gdyby Leon faktycznie trafił do ekipy z Petersburga, byłby to dla niego powrót do Rosji po trzyletniej przerwie. W latach 2014–2018 bronił barw Zenitu Kazań.

