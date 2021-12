"Lisy", które w poprzedniej serii spotkań pokonały Legię 3:1, z dorobkiem ośmiu punktów prowadzą w tabeli. Drużyna włoska i Spartak Moskwa, który zagra w Warszawie, mają po siedem, a mistrz Polski - sześć.

"Mamy kilka przypadków COVID-19, a kilku innych zawodników generalnie nie czuje się dobrze, więc nie będziemy ryzykować" - przekazał Rodgers na konferencji prasowej.

"Generalnie, siedmiu zawodników mamy niedostępnych. Którzy to? Myślę, że wkrótce wszyscy się przekonają. To wszystko zdarzyło się dość szybko, w ostatnich dniach, dlatego nie wiem, co przyniosą kolejne godziny. Na pewno jednak zdrowie piłkarzy stawiamy ponad wszystko" - dodał szkoleniowiec 11. obecnie drużyny Premier League.

Z kolei belgijski pomocnik Youri Tielemans i obrońca Ryan Bertrand wracają do gry po kontuzjach.

Jak podsumował Rodgers, mimo tych licznych absencji, zespół wciąż jest na tyle silny, by zapewnić sobie awans do fazy pucharowej.

"Nie mamy pełnego składu, ale nadal wystarczająco silny, by się o to pokusić" - powiedział.

W środę okazało się, że osiem pozytywnych wyników testów odnotowano wśród piłkarzy Tottenhamu Hotspur, który uczestniczy w Lidze Konferencji.