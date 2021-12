Niesamowicie ciekawa sytuacja panuje w grupie E przed ostatnią kolejką fazy grupowej obecnego sezonu Ligi Mistrzów. Niepodważalnym liderem jest Bayern Monachium, natomiast FC Barcelona cały czas nie może być pewna miejsca w 1/8 finału. To właśnie te dwie drużyny zagrają w środę na Allianz Arenie, a dla "Blaugrany" będzie to mecz o "być albo nie być". Relacja i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - FC Barcelona na Polsatsport.pl.

Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego wygrał wszystkie spośród pięciu dotychczasowych meczów fazy grupowej i może poszczycić się imponującym bilansem 19 strzelonych goli i tylko 3 straconych. Z kolei Barcelona jest druga, a nad trzecią Benfiką posiada tylko 2 punkty przewagi. Problem "Dumy Katalonii" polega jednak na tym, że w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z "Bawarczykami", natomiast naciskający Hiszpanów Portugalczycy zagrają u siebie z ostatnim w tabeli Dynamem Kijów.

Bayern jest profesjonalnym klubem i oczywistym jest fakt, że Barcelona nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Tym bardziej w kontekście wyników plebiscytu "Złotej Piłki", które mogą sprawić, że kapitan reprezentacji Polski będzie chciał jeszcze bardziej udowodnić swoją wartość.

"Lewy w tym meczu będzie chciał zagrać i pokazać Europie i światu: Hej, popatrzcie, to ja jestem najlepszy. Jego gole w Bundeslidze to "kolejny dzień w biurze". Champions League jest tą wystawą, gdzie pokazujesz to, co masz najlepsze" - napisał przed meczem na Allianz Arena komentator Polsatu Sport Bożydar Iwanow.

Dla Barcelony brak awansu do fazy pucharowej byłby niesamowitym fiaskiem. Wystarczy powiedzieć, że ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2000/2001, a w historii tylko trzykrotnie. Ponadto jedyne nadzieje na wygranie czegokolwiek Barcelona może żywić odnośnie Ligi Mistrzów, bowiem w lidze po 15 dotychczasowych spotkaniach zajmuje odległe, siódme miejsce.

AŁ, Polsat Sport