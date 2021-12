Liga Mistrzów: Vfl Wolfsburg - OSC Lille. Relacja i wynik na żywo

Niesamowicie ciekawa sytuacja panuje w grupie G piłkarskiej Ligi Mistrzów, ponieważ szansę na awans przed ostatnią kolejką nadal mają wszystkie znajdujące się w tej grupie drużyny. Mimo ostatniego jak na razie miejsca w tabeli, piłkarze z Wolfsburga, w przypadku zwycięstwa, mogą wywalczyć awans do 1/8 finału. Relacja i wynik na żywo meczu Vfl Wolfsburg - OSC Lille na Polsatsport.pl.

Jak na razie pierwsze miejsce w grupie G, z dorobkiem 8 punktów, zajmuje OSC Lille, druga jest ekipa z Salzburga (7 punktów), trzecia Sevilla FC (6 punktów), a ostatni Vfl Wolfsburg (5 "oczek"). Pierwszy mecz pomiędzy ekipami z Niemiec i Francji zakończył się bezbramkowym remisem, więc jeżeli "Wilki" wygrają w środę z OSC Lille, to zrównają się z nimi pod względem punktów, ale będą posiadać lepszy bilans meczów bezpośrednich.

W przypadku zwycięstwa, Niemców będzie ich też interesował wynik meczu pomiędzy RB Salzburg a Sevillą, bowiem zarówno w przypadku remisu, była drużyna m.in. Jakuba Błaszczykowskiego i Kevina de Bruyne będzie miała taki sam dorobek punktowy, co Salzburg, jednak gorszy bilans meczów bezpośrednich (2:1, 1:3).

Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły grupy G, to by awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, Lille wystarczy remis w ostatniej kolejce, tak samo zresztą jak "Czerwonym Bykom", chyba że Wolfsburg pokona ekipę z Francji. Wówczas cała trójka będzie miała po 8 punktów i ze względu na remisowy bilans meczów bezpośrednich między Lille a Salzburgiem, istotny byłby bilans bramek tych dwóch drużyn.

By znaleźć się w 1/8 finału Sevilla musi zaś wygrać. Trudno wskazać tu faworytów, bowiem wszystkie drużyny legitymują się podobnymi bilansami bramkowymi. Za Wolfsburgiem będzie z pewnością przemawiał atut własnego boiska - pytanie tylko, czy uda się ten atut wykorzystać. Ostatnim razem "Die Wölfe" awansowały do fazy pucharowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016, gdy ich rywalami w grupie były ekipy: Manchesteru United, PSV Eindhoven i CSKA Moskwa.

Relacja i wynik na żywo meczu Vfl Wolfsburg - OSC Lille od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.

AŁ, Polsat Sport