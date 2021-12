Paweł Dawidowicz doznał bardzo poważnej kontuzji. Reprezentant Polski zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa od gry. O urazie 26-latka poinformował jego klub - Hellas Werona.

Do zdarzenia doszło podczas niedzielnego meczu Serie A pomiędzy Hellasem a Venezią. 20 minut przed końcem spotkania Dawidowicz doznał urazu. Mimo to udało mu się dokończyć spotkanie. Diagnoza okazała się jednak fatalna. Zerwane więzadło krzyżowe w kolanie oznacza co najmniej kilkumiesięczną przerwę.

Przypomnijmy, że Dawidowicz w ostatnim czasie był pewnym punktem reprezentacji Polski. Gracz Hellasu cieszył się dużym zaufaniem Paulo Sousy, który regularnie ustawiał go w jednej linii z Janem Bednarkiem i Kamilem Glikiem w systemie z trójką obrońców. W tej sytuacji wiadomo już, że Dawidowicz nie pomoże kadrze w marcowych barażach.

Ponadto 26-latek zbierał bardzo dobre noty w Serie A. Od dłuższego czasu był podstawowym piłkarzem Hellasu. Mówiło się nawet o transferze do większego klubu. W związku z kontuzją te plany najprawdopodobniej trzeba będzie odłożyć w czasie.

mtu, Polsat Sport