Plebiscyt PS i Polsatu: Dawid Tomala

32-letni lekkoatleta zdobył złoty krążek olimpijski w chodzie na 50 kilometrów, który w sierpniu 2021 ukończył po raz drugi w życiu. - Ktoś powiedział, że zdobyłem najbardziej sensacyjny złoty medal w historii polskiego olimpizmu. Ja się z tym zgadzam. Nigdy wcześniej w igrzyskach nie było takiego zwycięstwa. Słyszałem nawet, że moja historia jest na tyle inspirująca, iż mogłaby posłużyć za podstawę do filmowego scenariusza, ale to byłby chyba długi i nudny film. Musiałby trwać ze cztery godziny, czyli tyle, ile mój start w Japonii. A co z akcją? Nuda! Może, gdyby dali nam jakąś broń, żeby coś się działo - żartuje lekkoatleta, który do sierpnia 2021 przeżywa tak nieprawdopodobny skok popularności, że nawet propozycji jakiejś roli filmowej wcale byśmy nie wykluczali.

Więcej o Dawidzie Tomali możecie przeczytać TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE: 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu

Oddaj głos na swojego faworyta w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)



2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)



16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

MC, Przegląd Sportowy