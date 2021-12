Trzeci sezon Ultraligi TFT Arcane wystartuje 13 grudnia w Polsat Games

Zakończył się etap kwalifikacji do Ultraligi Mistrzostw Polski w Teamfight Tactics Sezon 3 Arcane, czyli oficjalnej ligi regionalnej wspieranej przez Riot Games. Poznaliśmy najlepszych polskich zawodników, którzy zagrają o nagrody z puli wynoszącej 26 000 złotych. Walka o tytuł mistrza Polski transmitowana będzie równolegle w telewizji oraz internecie na kanałach Polsat Games w każdy poniedziałek o 18:00.

Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics Sezon 3 Arcane to kolejna edycja wspieranej przez producenta tytułu - firmę Riot Games - oficjalnej ligi regionalnej. Szesnastu najlepszych graczy w Polsce po raz kolejny zmierzy się o tytuł mistrza Polski oraz nagrody pieniężne z puli wynoszącej 26 000 złotych. Tym razem topowi zawodnicy będą walczyć także o miejsce w międzynarodowych rozgrywkach Rising Legends Superbrawl. Transmisje na żywo z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia w Warszawie będzie można oglądać w każdy poniedziałek o 18:00, równolegle w Polsat Games oraz w Internecie na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.

Do udziału w głównej fazie rozgrywek zaproszona została czwórka najlepszych zawodników ubiegłego sezonu Ultraligi - Ogiii, Aki, SPC Arkady i AGO traviscwat oraz finalista mistrzostw świata w TFT - DV1 Shircane. Oprócz nich, w 3. sezonie zmagań zobaczymy graczy, którzy awansowali do rozgrywek w procesie kwalifikacji, są to: DV1 Sage, ANO Lelouch, ANO Vicer, AGO Zbrojson, Kacpersky191, simplyw0jtek, kubixon, TKey, zE juman, Arnold i UnluckyHubi. Podobnie jak pierwszym sezonie, zawodnicy zmierzą się w trzech fazach zmagań ligowych - fazie karuzeli i bitwy, a całość zwieńczy finał rozgrywany w studiu Polsat Games w Warszawie.

- Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics powstały w ramach odpowiedzi na potrzeby polskiej sceny. Od lat razem z Riot Games staramy się zapewnić rodzimym zawodnikom dodatkowe możliwości do rozwoju w przyjaznym ekosystemie rozgrywek, a fanom esportu dawkę emocji z najwyższym poziomem produkcyjnym. - podkreśla Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.

- Cieszę się, że dzięki wspólnym celom możemy zrealizować trzeci już sezon prestiżowej ligi Teamfight Tactics. Dzięki Ultralidze TFT mieliśmy możliwość wspierać rozwój polskiego finalisty tegorocznych mistrzostw świata w Teamfight Tactics. Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do niego także inni uczestnicy Ultraligi i wspólnie podbiją światową scenę TFT - dodał.



- Jesteśmy bardzo dumni z naszej współpracy z Frenzy w ciągu ostatnich kilku lat, czy to powołując do życia turnieje w telewizji, serwisach streamingowych, czy tworząc filmy dokumentalne wokół naszych największych tytułów i gwiazd esportu. Frenzy oznacza jakość i nie możemy się doczekać dalszej współpracy w przyszłości - mówi Grzegorz Szabla, Senior Brand Manager CEE, Riot Games - To, że rozgrywki Teamfight Tactics pojawiają się również w ramach Ultraligi pokazuje po pierwsze jak mocną pozycję ten tytuł ma w naszej części Europy, a po drugie jak wielu utalentowanych graczy TFT pochodzi z Polski. - dodaje.



Za najwyższą jakość komentarza podczas rozgrywek ręczy bardzo dobrze znana widzom Polsat Games ekipa casterów Teamfight Tactics: Dawid “Azonh” Letachowicz, Michał “Myha” Francuz oraz Cezary “BlackFireIce” Cholewski.

Za organizację rozgrywek i produkcję transmisji odpowiada dom produkcyjny FRENZY, który zajmuje się realizacją topowych, esportowych wydarzeń w Polsce - są to m.in. Ultraliga w League of Legends i Teamfight Tactics, Trinity Force Puchar Polski, a także Polska Liga Esportowa.

Informacja prasowa