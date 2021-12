Bundesliga: Tedesco trenerem RB Lipsk

Tedesco, mający niemieckie i włoskie obywatelstwo, zadebiutuje w roli szkoleniowca RB Lipsk w sobotnim spotkaniu z Borussią Moenchengladbach. Obydwa kluby zgromadziły po 18 punktów i zajmują 11. i 13. miejsce w tabeli.

Po 14 kolejkach z dorobkiem 34 punktów prowadzi Bayern Monachium (Robert Lewandowski jest na czele klasyfikacji strzelców - 16 bramek). Wyprzedza Borussię Dortmund - 30 i Bayer Leverkusen - 27.

Wcześniej Tedesco był szkoleniowcem m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen i Spartaka Moskwa. Umowę z klubem Bundesligi podpisał do połowy 2023 roku.

We wtorek piłkarze z Lipska wygrali w Lidze Mistrzów z Manchesterem City 2:1, co dało im trzecie miejsce w grupie A. Do fazy pucharowej Champions League nie awansowali, ale będą występowali w Lidze Europy.

KK, PAP