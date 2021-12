Zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych Amelie Mauresmo została dyrektorką wielkoszlemowego turnieju French Open - poinformowała tamtejsza federacja tenisowa. Była liderka światowego rankingu zastąpiła Guy Forgeta, o którego rezygnacji poinformowano we wtorek.

Kontrakt Forgeta obowiązywał do końca roku.

Mauresmo jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

- Jestem bardzo dumna z dołączenia do drużyny Roland Garros. Przyjęłam propozycję objęcia funkcji dyrektorki turnieju z jasnymi ambicjami. Będę realizować je z tymi samymi wysokimi standardami, wolnością i pasją, które zawsze mną kierowały - zapewniła 42-letnia Francuzka.

Mauresmo triumfowała w dwóch imprezach wielkoszlemowych - w 2006 roku zwyciężyła w Australian Open i Wimbledonie. Jej najlepszy wynik we French Open to dwukrotny awans do ćwierćfinału (2003, 2004).

Po zakończeniu występów na korcie współpracowała z czołowymi zawodnikami w roli trenerki - prowadziła m.in. Brytyjczyka Andy'ego Murraya i Białorusinkę Wiktorię Azarenkę.

AA, PAP