Legia Warszawa pożegnała się z europejskimi pucharami. Zmarnowany karny w końcówce

Legia potrzebowała zwycięstwa, by awansować do fazy pucharowej Ligi Europy. Przez to podopieczni Marka Gołębiewskiego próbowali już od pierwszego gwizdka zagrozić bramce ekipy z Moskwy.

ZOBACZ TAKŻE: Trzech kluczowych piłkarzy odejdzie z Legii po sezonie?

Spartak otworzył wynik spotkania w 17. minucie. Błąd w rozegraniu popełnił Maik Nawrocki. Obrońca stołecznego klubu za lekko podał piłkę do Artura Boruca. Futbolówkę przejął Bakaev. 25-latek wykorzystał podarowaną mu okazję i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Mistrzowie Polski próbowali odpowiedzieć własnym trafieniem, ale nie byli w stanie przedrzeć się przez defensywę przeciwników.

Po przerwie szansę na wyrównanie miał Josue. Sędzia podyktował rzut wolny przed polem karnym Spartaka. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Portugalczyk. Po jego uderzeniu piłka powędrowała obok słupka.

W 60. minucie na boisku doszło do przepychanki. Lirim Kastrati i Georgiy Dzhikiya zaczęli kłócić się przy linii bocznej boiska. Obaj zawodnicy otrzymali po żółtej kartce.

Pod koniec spotkania goście rzadko pojawiali się pod polem karnym "Wojskowych". Więcej szans na strzelenie gola miała drużyna z Warszawy. Na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem poprzeczka zadrżała po mocnym strzale Tomasa Pekharta.

W doliczonym czasie gry po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny dla mistrzów Polski. Do "jedenastki" podszedł Pekhart. Czeski napastnik nie był w stanie zamienić stałego fragmentu gry na gola, a jego intencje znakomicie wyczuł Aleksandr Selikhov.

Piłkarze z warszawskiego klubu zajęli ostatnie miejsce w grupie C Ligi Europy z sześcioma punktami na koncie. Tym samym stołeczny klub pożegnał się z grą w europejskich pucharach w tym sezonie. Natomiast Spartak uplasował się na pierwszej pozycji i awansował do 1/8 finału Ligi Europy.

Legia Warszawa - Spartak Moskwa 0:1 (0:1)

Bramka: Zelimkhan Bakaev 17

AA, PAP