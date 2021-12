Liga Europy: Napoli lepsze od Leicester. Włosi awansowali z drugiego miejsca

Napoli wygrało z Leicester City 3:2 w meczu grupy C Ligi Europy i awansowało do 1/16 finału z drugiego miejsca. Dwie bramki dla włoskiego zespołu zdobył Elif Elmas.

Od początku z szarżą na bramkę przeciwnika ruszyło Napoli, a wysiłki opłaciły się już w czwartej minucie. Piłkę w polu karnym dostał Adam Ounas, który wbił futbolówkę do siatki między nogami obrońców.



Wynik na 2:0 podwyższył Elif Elmas, któremu asystował Andrea Petagna. Warto odnotować, że kluczowe podanie w tej akcji miał Piotr Zieliński. Szybko z odpowiedzią ruszyło Leicester, które zdobyło kontaktowe trafienie po rzucie rożnym, a autorem bramki był Jonny Evans.

Zaledwie sześć minut później do wyrównania doprowadził Kiernan Dewsbury-Hall, co oznaczało wynik 2:2 po nieco ponad dwóch kwadransach gry. Takim rezultatem zakończyła się również pierwsza połowa.



W drugiej połowie znów lepiej rozpoczęli piłkarze Napoli. Bramkę w 53. minucie ponownie zdobył Elmas, a gospodarze uzyskali prowadzenie, które utrzymali już do samego końca. Napoli wygrało ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Europy. Taka sytuacja, biorąc pod uwagę zwycięstwo Spartaka nad Legią, oznacza drugie miejsce w grupie C i awans do 1/16 finału Ligi Europy.



SSC Napoli - Leicester City 3:2 (2:2)



Bramki: Adam Ounas 4, Elif Elmas 24, 53 - Jonny Evans 27, Kieran Dewsbury-Hall 33

PI, Polsat Sport