Liga Mistrzów: Atalanta BC - Villarreal CF. Relacja i wynik na żywo

W meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Atalanta zmierzy się z Villarrealem. Spotkanie pomiędzy tymi drużynami zadecyduje, która z nich awansuje do kolejnego etapu rozgrywek, zatem możemy się spodziewać zaciętej rywalizacji. Relacja i wynik na żywo z meczu Atalanta BC - Villarreal CF na Polsatsport.pl.

Spotkanie miało odbyć się w środę, jednak z powodu śnieżycy zostało przełożone na czwartek.

Piłkarze Atalanty zanotowali świetny występ w ostatnim meczu Serie A. Pokonali byłego już lidera tabeli, czyli Napoli 3:2. W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów włoska drużyna zremisowała 3:3 z Young Boys. W końcówce tamtego spotkania padły aż trzy bramki, a gola na wagę jednego punktu Atalanta strzeliła dopiero w 88. minucie.

Villarreal przegrał ostatni mecz w europejskich pucharach. W spotkaniu z Manchesterem United przegrał 0:2. Teraz, aby awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, hiszpańska drużyna musi wygrać lub zremisować w najbliższym starciu. Podopieczni Unaia Emery'ego nie są w najlepszej formie w minionych tygodniach, bowiem wygrali tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W kolejnym meczu będą musieli zapomnieć o poprzednich wynikach i skupić się na awansie do kolejnego etapu rozgrywek.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się remisem 2:2.

Relacja i wynik na żywo z meczu Atalanta BC - Villarreal CF na Polsatsport.pl. Początek o godz. 19:00.

MP, Polsat Sport