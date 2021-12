Polsat Boxing Promotions 4: Gdzie obejrzeć galę?

W walce wieczoru Radomir Obruśniak zmierzy się z Carilem Herrerą. Urugwajczyk będzie górował przede wszystkim doświadczeniem. Wielokrotnie bił się o lokalne pasy, a brudny boks nie jest mu obcy. W swojej karierze potrafił zadać pierwszą porażkę m.in. Sergio Peralesowi. Teraz postara się zrobić to samo z reprezentantem Polski. Czy mu się uda? Obruśniak zapowiadał już, że interesują go tytuły mistrzowskie. W sobotę będzie mógł więc wywalczyć międzynarodowe mistrzostwo Polski.

W rozpisce znalazło się też miejsce dla Marcina Siwego, który jeszcze nie tak dawno wystąpił na gali PBP 3. Błyskawicznie znokautował wtedy Marcelo Nascimento, więc jest gotowy na kolejne wyzwanie. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Adnan Deronja.

Międzynarodowe starcie między Osleysem Iglesiasem a Rafaelem Sosą Pintosem ma także zaciekawić fanów. Kolejne występy zanotują również m.in. Kewin Gibas oraz Gracjan Królikowski.

Karta walk Polsat Boxing Promotions 4:

Radomir Obruśniak (4-0) - Caril Herrera (41-5)

Marcin Siwy (23-0) - Adnan Deronja (7-2)

Osleys Iglesias (3-0) - Rafael Sosa Pintos (61-16)

Kewin Gibas (2-0) - Ondrej Schilder (2-1)

Miłosz Grabowski (debiut) - Denis Makowski (0-1)

Gracjan Królikowski (1-1-1) - Damian Uspiński

Gdzie obejrzeć galę Polsat Boxing Promotions 4?

Od 19:00 do 20:00 - Polsat Sport Fight (studio i dwie walki)

Od ok. 19:30 do ok. 20:18 - także Polsat Sport

Od 20:00 do końca - Super Polsat

Od ok. 20:20 do końca - także Polsat Sport Extra

jb, Polsat Sport