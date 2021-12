PŚ w biathlonie: Po nieudanej dla Polski inauguracji czas na Hochfilzen

Po zupełnie nieudanej dla polskich biathlonistów inauguracji sezonu Pucharu Świata w szwedzkim Oestersund cykl przenosi się do Austrii. Zawody w Hochfilzen, przedostatnie w tym roku kalendarzowym, potrwają od piątku do niedzieli.

W pierwszych czterech indywidualnych konkurencjach w Szwecji (po dwa sprinty, jeden bieg na dochodzenie i jeden bieg na 15 km kobiet/20 km mężczyzn) nikt z Biało-Czerwonych nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej PŚ, tzn. nie zmieścił się w czołowej czterdziestce. Najbliższa tego była Kamila Żuk, która uplasowała się na 41. pozycji w sprincie.

Także sztafety nie poszły po myśli podopiecznych trenera Adama Kołodziejczyka. Obie zostały zdublowane. O ile w przypadku mężczyzn tak zdarza się często, to słaba postawa kobiet jest zaskoczeniem. Ostatni raz taka sytuacja przydarzyła im się w grudniu 2013 roku, ale wtedy biało-czerwone startowały w osłabionym składzie.

"Sama myśl o tym, że zmierzamy w kierunku Hochfilzen, przynosi mi dużo optymizmu. Mam już trochę dość tego Ostersund, i to nie tylko tras czy mrozu. Mam nadzieję, że w Austrii będzie nie tylko cieplej, ale też wyniki będą lepsze, bo w końcu to one są najważniejsze" - powiedziała po niedzielnym występie w sztafecie liderka polskiej kadry Monika Hojnisz-Staręga.

Oprócz 30-letniej chorzowianki w Austrii wystąpią także: jej klubowa koleżanka z AZS AWF Katowice Żuk oraz Anna Mąka i Magda Piczura (obie BKS WP Kościelisko). Z kolei w rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Łukasz Szczurek (AZS AWF Katowice), Wojciech Filip (AZS AWF Wrocław) i Andrzej Nędza-Kubiniec (BKS WP Kościelisko).

W piątek w Hochfilzen odbędą się sprinty, na sobotę zaplanowany jest bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn oraz sztafeta 4x6 km, natomiast w niedzielę odwrotnie - kobiety ścigać się będą w biegu na dochodzenie na 10 km, a mężczyźni rywalizować będą w sztafecie 4x7,5 km.

Przed przerwą świąteczną odbędzie się jeszcze runda PŚ w Annecy (16-19 grudnia), a po Nowym Roku stawka przeniesie się do Niemiec: najpierw do Oberhofu (6-9 stycznia), a następnie do Ruhpolding (12-16 stycznia). Wszystkie te zawody wliczać się będą do rankingu olimpijskiego, będącego podstawą kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Pekinie (4-20 lutego).

Poza tym w kalendarzu PŚ są jeszcze: Anterselva (20-23 stycznia), Kontiolahti (3-6 marca), Otepaeae (10-13 marca) oraz Oslo (17-20 marca).

Program zawodów PŚ w Hochfilzen (Austria)

piątek, 10 grudnia

sprint na 10 km mężczyzn (godz. 11.25)

sprint na 7,5 km kobiet (14.15)

sobota, 11 grudnia

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (12.15)

sztafeta 4x6 km kobiet (14.15)

niedziela, 12 grudnia

sztafeta 4x7,5 km mężczyzn (11.45)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (14.30)

Skład reprezentacji Polski:

kobiety

Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice),

Anna Mąka, Magda Piczura (obie BKS WP Kościelisko)

mężczyźni

Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Łukasz Szczurek (AZS AWF Katowice), Wojciech Filip (AZS AWF Wrocław),

Andrzej Nędza-Kubiniec (BKS WP Kościelisko)

KN, PAP