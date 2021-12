- Wejdziemy do ringu i zrobimy robotę - powiedział Radomir Obruśniak (4-0, 1 KO) podczas magazynu "Koloseum". Polski pięściarz wystąpi w walce wieczoru na gali Polsat Boxing Promotions 4. Jego rywalem będzie Caril Herrera (41-5, 25 KO).

Przeciwnik Obruśniaka jest od niego o wiele bardziej doświadczony. Polskiemu pięściarzowi to jednak nie przeszkadza.

- Ja mam ponad 200 pojedynków amatorskich w boksie olimpijskim z mistrzami świata, mistrzami Europy i zawodnikami ze światowej czołówki w boksie olimpijskim - stwierdził.

Stawką walki wieczoru na gali Polsat Boxing Promotions 4 będzie Międzynarodowe Mistrzostwo Polski.

- To mnie motywuje i chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Przeszliśmy okres przygotowawczy bez żadnej kontuzji. Czekamy na odpalenie fajerwerków - powiedział Obruśniak.

Polak zdradził, że widział wcześniej starcia Herrery.

- Znalazłem jego walki. Nie chcę mówić przed pojedynkiem, co zobaczyłem. Wejdziemy do ringu i zrobimy robotę. Z trenerem przygotowaliśmy na niego plan taktyczny. Miejmy nadzieję, że to wszystko wypali. Czekam na galę, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać walkę - przyznał.

Obruśniak wypowiedział się także na temat podejścia do swoich gorszych momentów w ringu.

- Cały czas analizuję swoją postawę w ringu. Chcę być coraz lepszym pięściarzem, rozwijać się, podnosić swój poziom i walczyć z coraz mocniejszymi rywalami - ocenił.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport