Średnio ponad 220 tys. widzów razem z Polsatem kibicuje polskim szczypiornistkom na mundialu

Reprezentacja Polski awansowała do drugiej fazy Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, turnieju którego wyłącznym nadawcą w naszym kraju jest Telewizja Polsat. Pierwszy z trzech meczów Polek w fazie głównej imprezy odbędzie się w czwartek 9 grudnia. To spotkanie, podobnie jak dwa pozostałe, oglądać będzie można w Polsacie Sport oraz powszechnie dostępnych kanałach naziemnej telewizji cyfrowej.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet to turniej z rekordową, bo liczącą aż 32 drużyny obsadą. Po fazie preeliminacyjnej na placu boju pozostały 24 reprezentacje podzielone na 4 sześciozespołowe grupy. W nich toczyć się będzie rywalizacja fazy głównej, która wyłoni ćwierćfinalistów. Telewizja Polsat pokazuje wszystkie mecze Mistrzostw Świata, a mecze Polek oprócz Polsatu Sport oglądać można w powszechnie dostępnych kanałach naziemnej telewizji cyfrowej.

Trzy pierwsze mecze Polek, przeciwko Serbii, Rosji oraz Kamerunowi cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Średnio w każdym spotkaniu Polkom kibicowało ponad 220 tysięcy osób. Ten świetny wynik może zostać jeszcze poprawiony, bowiem w głównej fazie turnieju emocje rosną, a kolejne rywalki Biało-Czerwonych to drużyny bardzo interesujące. Francuzki są świeżo upieczonymi Mistrzyniami Olimpijskimi oraz pięciokrotnymi medalistkami Mistrzostw Świata. Dla Słowenek rozgrywany w Hiszpanii turniej to próba generalna przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy, których będą współgospodyniami. Razem z nimi EuroHandball zorganizuje także Czarnogóra, a więc trzeci rywal Polek w fazie głównej mundialu. Ta drużyna to z kolei ćwierćfinalista poprzednich Mistrzostw Świata oraz tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Każdy z trzech nadchodzących meczów, oprócz rangi sportowej, będzie więc miał swoją dodatkową historię i wszystkie zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

TRANSMISJE MECZÓW POLEK W DRUGIEJ FAZIE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE RĘCZNEJ:

Francja - Polska, czwartek 9 grudnia, godzina 20:20, Polsat Sport i Super Polsat



Słowenia - Polska, sobota 11 grudnia, godzina 20:20, Polsat Sport i TV 6



Polska - Czarnogóra, 13 grudnia, godzina 15:20, Polsat Sport i Super Polsat

