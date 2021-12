Jedenastą serię spotkań otworzy piątkowe starcie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn. Gospodarze to zdecydowany lider tabeli i jedyna niepokonana drużyna w PlusLidze (bilans meczów 11–0). W poprzedniej kolejce bez większych kłopotów uporali się z GKS Katowice (3:0). Indykpol AZS zajmuje czwartą lokatę, ale ostatni mecz nie był dla tej drużyny zbyt udany. Porażka 0:3 z Jastrzębskim Węglem przerwała serię siedmiu zwycięstw. W rywalizacji z mistrzem Polski olsztyńscy siatkarze zaprezentowali się słabo, a trener Marco Bonitta przeprosił kibiców za postawę swych podopiecznych. Czy w Kędzierzynie-Koźlu zaprezentują się lepiej?

Faworytem pierwszego sobotniego meczu Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel będą goście. Obie ekipy dzieli w tabeli siedem miejsc. Wicelider z Jastrzębia-Zdroju zgromadził 26 punktów. Wygrał osiem z jedenastu spotkań, w tym dwa ostatnie, w których bez kłopotu pokonał po 3:0 GKS i Indykpol AZS. Cuprum ma na koncie 12 oczek (mecze 3–7); ostatnia kolejka przyniosła zwycięstwo 3:1 nad Stalą w Nysie.

Zacięta walka o bezcenne ligowe punkty toczy się również na dole tabeli. Przykładem takiej rywalizacji może stać się mecz Cerrad Enea Czarni Radom – Stal Nysa. Siatkarze z Radomia zwycięsko skończyli trzy z dziesięciu spotkań; ugrali osiem punktów, co daje im dwunaste miejsce w tabeli. W ostatnim meczu ulegli 1:3 LUK Lublin. Dwie lokaty niżej plasuje się Stal Nysa, która nadal jako jedyna w plusligowej stawce pozostaje bez zwycięstwa. Poprzednia kolejka przyniosła słaby występ z Cuprum we własnej hali, zakończony porażką 1:3. Czy nysan stać na przełamanie fatalnej passy?

W niedzielę dojdzie do rywalizacji GKS Katowice – Projekt Warszawa. W tym spotkaniu więcej szans na zwycięstwo daje się przyjezdnym. GKS rozpoczął sezon od dwóch zwycięstw, to nad Asseco Resovią (3:0) uznano wówczas za sensację. Później jednak siatkarze tego klubu borykali się z kłopotami zdrowotnymi grali w kratkę, a w ostatnich meczach nie nawiązali walki z wyżej notowanymi rywalami (porażki 0:3 z Jastrzębskim Węglem i ZAKSĄ). Projekt zajmuje trzecie miejsce w tabeli, uzbierał 24 punkty (bilans meczów 8–3) i pojedzie na Śląsk po kapitalnym meczu z Aluron CMC Wartą we własnej hali (3:1).

MKS Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia to starcie drużyn, które wyraźnie rozczarowują swych sympatyków na początku tego sezonu. Ślepsk zajmuje trzynaste, czyli przedostatnie miejsce w tabeli i o trzy oczka wyprzedza nyską Stal. Z dziesięciu dotychczasowych spotkań wygrał zaledwie dwa, w pozostałych nie punktował; ma na koncie aż pięć porażek 0:3. Cztery ostatnie mecze – w plecy. Małe pocieszenie, że z mocnymi rywalami (0:3 z Jastrzębskim Węglem, 0:3 z ZAKSĄ, 1:3 z Projektem, 0:3 z PGE Skrą). Może to czas na przełamanie? Andrzej Kowal w roli trenera Ślepska był dotychczas bezlitosny dla swego byłego klubu z Rzeszowa. Jego podopieczni wygrali w dwóch ostatnich sezonach wszystkie cztery mecze, wszystkie po 3:1. Rzeszowianie, którzy w obecnych rozgrywkach wygrali cztery z dziesięciu meczów, są ostatnio pogrążeni w kryzysie. Trzy poprzednie spotkania to równia pochyła – 2:3 z PGE Skrą, 1:3 z LUK i 0:3 z Treflem. Coraz gorsze wyniki, coraz słabsza postawa. Jak będzie w Suwałkach?

Mecz Trefl Gdańsk – LUK Lublin to ostatnia niedzielna konfrontacja. Obie drużyny pokonały w ostatnim czasie w dobrym stylu Asseco Resovię. Dla siatkarzy z Gdańska wygrana 3:0 na Podpromiu w ostatniej kolejce była przełamaniem po serii czterech porażek po 0:3. Czy efektowne zwycięstwo Trefla było oznaką słabości rywala, czy też powrotu do dobrej dyspozycji? Pokaże to mecz z beniaminkiem. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza tremę ekstraklasowych debiutantów mają już dawno za sobą. Wygrali cztery ostatnie spotkania – 3:2 z PGE Skrą, 3:2 z Cuprum, 3:1 z Asseco Resovią i 3:1 z Czarnymi. Jak zaprezentują się w Ergo Arenie?

Na zakończenie kolejki, na poniedziałek zaplanowano jedno z najciekawszych spotkań: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Skra Bełchatów. Obie drużyny po dziesięciu kolejkach sąsiadują ze sobą w tabeli z identycznym bilansem meczów (7–3). Piąta PGE Skra wyprzedza jednak zawiercian o jeden punkt. Jurajska Armia efektownie maszerowała od początku sezonu (siedem zwycięstw w ośmiu meczach), ale w ostatnich dwóch spotkaniach coś się w tej drużynie zacięło. Z ZAKSĄ nie pograli zbyt długo (0:3), z Projektem było dużo lepiej, jednak po zaciętym starciu przegrali 1:3. Jak będzie w starciu z ekipą z Bełchatowa, która trzy ostatnie mecze wygrała? W poprzedniej kolejce Skra ograła u siebie Ślepsk 3:0.

Terminarz i plan transmisji meczów 11. kolejki PlusLigi:

2021-12-10: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-11: Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-11: Cerrad Enea Czarni Radom – Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2021-12-12: GKS Katowice – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-12: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-12: Trefl Gdańsk – LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-13: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Skra Bełchatów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

