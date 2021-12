Zmarł Jan Jóźwik, olimpijczyk z Lake Placid

- Wielki cios, ponieważ odszedł bliski nam człowiek. Wielki sportowiec, a przy tym niezwykle skromny i prawy. Będzie go bardzo brakowało - powiedział Maciej Wasylkowski, który przez 15 lat był prezesem zakopiańskiego SNPTT.

Jego następca również bardzo przeżył śmierć Jóźwika. To on "zaraził" mnie miłością do tej dyscypliny. Dzięki niemu startowałem i zostałem trenerem. To dla mnie wielki cios - stwierdził krótko Ireneusz Kubin.

Jóźwik, olimpijczyk z 1980 roku, urodził się 16 marca 1952 w Luboszewach. Karierę sportową rozpoczął w klubie Pilica Tomaszów Mazowiecki (1966-1973) pod okiem trenera Bogdana Drozdowskiego. Potem występował w barwach Podhala Nowy Targ (1973-1974) i SN PTT Zakopane (1975-1983), a kolejno szkolili go Andrzej Jabłoński i Eligiusz Grabowski.

Jeden z najlepszych sprinterów w historii łyżwiarstwa szybkiego w Polsce był uczestnikiem ZIO w Lake Placid (1980), dziesięciokrotnie startował w mistrzostwach świata, 18 razy bił rekord Polski. Przez 17 lat nikt nie był w stanie osiągnąć jego najlepszego wyniku na dystansie 500 m (37,50 w 1979 r. w Medeo).

Jóźwik był także 10-krotnym mistrzem kraju na 500 m (1976, 1978-1982), 1000 m (1978-1980) i 1500 m (1981).

Karierę sportową z powodu problemów z kręgosłupem zakończył w wieku 31 lat, na rok przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Sarajewie