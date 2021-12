Wcześniej Rivera miał mierzyć się z Konradem Dąbrowskim (10-3). Polski pięściarz doznał jednak urazu ręki, przez co nie może wystąpić na zbliżającej się gali. Jego miejsce zajął Salabura. Warto przypomnieć, że Rivera jak dotąd jest niepokonany w swojej seniorskiej karierze. Do tej pory zwyciężył w pięciu walkach. Zatem przed Salaburą stoi spore wyzwanie. Młody pięściarz z Nowego Sącza twierdzi, że wiele to nie zmienia w jego podejściu do starcia.

- Do walki z Riverą podchodzę jak do każdej innej. Pełen szacunek do przeciwnika i jego umiejętności, ale interesuje mnie tylko zwycięstwo i taki jest mój cel - stwierdził Salabura.

ZOBACZ TAKŻE: Evander Rivera kontra Kacper Salabura. "Lubię wyzwania"

W Żukowie wystąpi także Adrian Szczypior (8-0). Jego przeciwnikiem będzie Sandro Jajanidze (10-23-2). Gruziński pięściarz jest o wiele bardziej doświadczony. Mimo to, to Szczypior może popisać się lepszym rekordem. Polski zawodnik nie poznał jeszcze smaku porażki. Wygrał natomiast osiem walk.

Do ringu na gali KAPEO Rocky Boxing Night wejdzie też Dominik Harwankowski (6-0). W kategorii lekkiej jego przeciwnikiem będzie Irakli Shariashvili (7-9-1). Harwankowski na swoim koncie również nie ma ani jednej porażki.

Na gali KAPEO Rocky Boxing Night wystąpią także m.in.: Damian Tymosz (5-1), Damian Smagieł (1-2) oraz Kacper Meyna (6-1).

Karta walk KAPEO Rocky Boxing Night:

Evander Riviera (5-0) - Kacper Salabura (3-1), kat. junior średnia

Adrian Szczypior (8-0) - Sandro Jajanidze (10-23-2), kat. średnia

Damian Tymosz (5-1) - Tornike Kandelaki (8-8), kat. super lekka

Max Miszczenko (7-2) - Damian Smagieł (1-2), kat. półciężka

Dominik Harwankowski (6-0) - Irakli Shariashvili (7-9-1), kat. lekka

Artur Bizewski (1-0) - Piotr Balcerzak (0-1), kat. ciężka

Kacper Meyna (6-1) - Tamaz Zadishvili (7-20-1), kat. ciężka

Cristian Lopez (debiut) - Przemysław Binienda (2-31), kat. półciężka

Angelika Krysztoforska (2-0) - Tetiana Perevezentseva (0-3), kat. supermusza

Carlos Bori (debiut) - Pavlos Paisios (2-2), kat. superlekka

Mykola Nomerovskyi (3-0) - Kornel Cendrowski (0-3), kat. super średnia

Transmisja gali KAPEO Rocky Boxing Night w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go. Początek od godziny 18:00, oraz od 20:00 na Super Polsacie.

AA, Polsat Sport