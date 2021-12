Łukasz „Juras” Jurkowski i Michał Cieślak na gali Polsat Boxing Promotions 4

Walka Radomira Obruśniaka z Carilem Herrerą o pas Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze superpiórkowej to kulminacyjny punkt gali Polsat Boxing Promotions, która odbędzie się 11 grudnia w Warszawie. Tego wieczoru debiut w roli komentatora pięściarstwa zaliczy Łukasz „Juras” Jurkowski, a swoją obecność zapowiedział gwiazdor polskich i światowych ringów Michał Cieślak.

Walka Radomira Obruśniaka i Carila Herrery będzie typowym starciem młodości z doświadczeniem. Staż na zawodowych ringach premiuje Urugwajczyka, ale to Polak będzie bronił trofeum, które leży na szali pojedynku. Na sobotniej gali Polsat Boxing Promotions wystąpi także dziesięciu innych pięściarzy, zarówno doświadczonych jak i dopiero budujących swoje kariery.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wyglądała ostatnia walka Radomira Obruśniaka? (WIDEO)

Do grupy utalentowanych zawodników młodego pokolenia z pewnością zalicza się Osleys Iglesias. Kubańczyk to wschodząca gwiazda, której eksperci wróżą ogromną karierę. Mimo zaledwie 23 lat ma już pokaźne doświadczenie wyniesione z 200 walk amatorskich. Na Kubie pod względem osiągnięć ustępował jedynie starszemu Arlenowi Lopezowi, który ma na koncie dwa złota olimpijskie. Iglesias obecnie trenuje w Niemczech, ale głośno mówi o chęci przyjęcia polskiego obywatelstwa. Jego rodak Ihosvany Garcia, który szturmem podbija polskie ringi, mówi o Iglesiasie, że ten znajduje się poziom wyżej od niego samego. To doskonała rekomendacja dla pięściarza, który w sobotę 11 grudnia zmierzy się na gali Polsat Boxing Promotions z Rafaelem Pintosem. Urugwajczyk na zawodowych ringach stoczył aż 77 pojedynków. Mierzył się z wieloma świetnymi zawodnikami, jak choćby Callum Smith czyli wieloletni dominator wagi superśredniej na świecie.

Na sobotniej gali PBP wystąpią także Kewin Gibas i Gracjan Królikowski. Pierwszy z nich z rozbrajającą szczerością przyznaje, że zamiast na nauce do matury skupia się obecnie na treningach bokserskich. Występ na gali PBP 11 grudnia będzie dla niepokonanego Gibasa trzecim pojedynkiem zawodowym. Jego rywal – Ondrej Schilder - niedawno walczył już w Polsce, gdy błyskawicznie zastopował faworyzowanego Polaka wietnamskiego pochodzenia. Także Gracjan Królikowski w ostatnich miesiącach był bardzo zajęty, notując występy aż na trzech galach Polsat Boxing Promotions. Kolejny pojedynek stoczy w Warszawie, gdzie zmierzy się z debiutantem Damianem Uspińskim. W sobotę 11 grudnia na gali Polsat Boxing Promotions wystąpi także doskonale znany na polskich ringach Marcin Siwy, którego rywalem będzie młodszy o pięć lat Bośniak Adnan Deronja.

Sobotnią galę Polsat Boxing Promotions skomentują Przemysław Saleta i debiutujący przy pięściarskim mikrofonie Łukasz „Juras” Jurkowski, a więc były zawodnik mma znany także z komentowania tej dyscypliny. Studio poprowadzi Artur Łukaszewski, a jego gośćmi będą między innymi prezes PBP Emil Jędrzejewski i wiceprezes tej organizacji Fiodor Łapin. Swoją obecność w charakterze specjalnego gościa gali zapowiedział czołowy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe oraz największa gwiazda grupy Polsat Boxing Promotions – Michał Cieślak.

Gale oglądać będzie można w Polsacie Sport Fight i w Polsacie Sport, a następnie w Polsacie Sport Extra i dostępnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie.

Informacja prasowa