Zwrócił uwagę, że brakowało dotąd szkolenia na poziomie akademickim, czyli między okresem młodzieżowym a seniorskim.

– To wielki krok w rozwoju polskiej siatkówki. Dla nas to doskonały projekt. Chcemy pokazać, że uprawianie siatkówki może być kontynuowane razem z nauką akademicką. Nie każdy od razu wskakuje przecież do zespołu ligowego, nie chcemy ich tracić. Inicjatywa jest piękna, a wyniki tylko to potwierdzają. Obyśmy w przyszłości mogli się cieszyć z rywalizacji w lidze akademickiej – dodał Świderski.

Zaznaczył, że są prowadzone rozmowy na temat powstania podobnych ośrodków w innych miejscach w Polsce.

Podczas piątkowej konferencji zarząd klubu podpisał umowy o współpracy także z uczelniami.

– Moja obecność tu jest wyrazem szacunku dla tego, co udało się w Jastrzębiu zrobić. Ta akademia jest przykładem dobrej praktyki w zakresie łączenia szkolenia sportowego ze zdobywaniem edukacji na wysokim poziomie. Bo z karierą sportową młodego człowieka w przyszłości różnie może przecież być. Z zaciekawieniem będę obserwował rozwój tego projektu – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol przyznał, że zbiegał o powstanie centralnych ośrodków dwa lata.

– To przełomowy moment dla naszej akademii. Jako pierwszy klub siatkarski w Polsce wchodzimy szkoleniowo w struktury PZPS. Zostało przyjęte nasze know-how. Chodzi o stworzenie możliwości edukacji "do końca", stąd umowy z uczelniami – wyjaśnił Gorol.

Jastrzębska akademia istnieje od 2012 roku, partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Od dwóch lat klub prowadzi własny zespół szkół sportowych (starsze klasy szkoły podstawowej i liceum). Teraz uzupełnią proces szkolenia umowy z uczelniami, m.in. katowicką AWF.

– Chodzi o to, by było wiadomo, że po zdaniu u nas matury nie zacznie się szukanie uczelni, tylko ta ścieżka jest wyznaczona – stwierdził Gorol.

Przypomniał, że akademia "wypuściła" przez dziewięć lat wielu zawodników grających nie tylko w polskich ligach. Jej uczeń Maksymilian Granieczny w wieku 15 lat zadebiutował w barwach Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów, jako najmłodszy gracz w historii tych rozgrywek.

W tym sezonie czterech „akademików” znalazło się w zespole mistrzów świata U–19, a trzech zdobyło brąz ME U–17. Ikoną szkoły pozostaje podstawowy od lat libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak.

Dołączył do seniorskiego zespołu w wieku 16 lat, a w minionym sezonie – po dziewięciu latach gry w klubie - świętował tytuł mistrza Polski. W jastrzębskiej akademii trenował i uczył się m.in. mistrz świata z 2018 roku Bartosz Kwolek (Projekt Warszawa).

