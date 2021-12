Ostatnie miesiące są bardzo trudne dla Legii Warszawa. Pozycja w strefie spadkowej oraz odpadnięcie z Ligi Europy sprawia, że mistrzowie Polski są w trudnej sytuacji tuż przed przerwą zimową w rozgrywkach. W naszym programie na pewno skomentujemy ostatnią porażkę ze Spartakiem Moskwa (0:1) oraz omówimy liczne doniesienia z klubu na temat zmian w zespole.



Zobacz także: Jerzy Engel zabrał głos ws. przegranej Legii Warszawa w Lidze Europy. "Mnie najbardziej szkoda..."





W drużynie ze stolicy dzieje się źle, czego najlepszym przykładem są zmiany na stanowisku trenera. Nagłe zwolnienie trenera Michniewicza potwierdza tylko, że prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski nie ma cierpliwości do szkoleniowców. O współpracy z właścicielem z pewnością więcej opowie nasz gość, były trener Legii Aleksandar Vuković.





Co ciekawe „Vuko” wciąż jest na liście płac Legii, jego kontrakt rozwiązano ponad rok temu, jednak jego umowa obowiązywała do końca bieżącego sezonu. Co zatem poszło nie tak i jak widzi to były zawodnik i trener mistrzów Polski? W Cafe Futbol nie zabraknie dogłębnej analizy na temat zarządzania drużyną z Warszawy.





Czy jest coś, za co można pochwalić obecne władze klubu? Nowy ośrodek treningowy to z pewnością odpowiedź, jaka najczęściej pada na to pytanie. Jak idzie szkolenie młodzieży w Legii? Postanowiliśmy to sprawdzić. W specjalnym materiale poznamy wypowiedzi wychowanków oraz tych, którzy szkolili legijną młodzież.





Transmisja Cafe Futbol od godziny 11:00 w Cafe Futbol. Dogrywka od godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

MM, Polsat Sport