Tauron Liga: Tie-break w hali Pod Dębowcem

W meczu 12. kolejki Tauron Ligi siatkarki BKS Bostik Bielsko-Biała przegrały 2:3 z Developresem Bella Dolina Rzeszów. Po dwóch bezbarwnych setach, w trzecim gospodynie zerwały się do walki i doprowadziły do tie-breaka. W nim górą były jednak faworyzowane rzeszowianki.

Dwa pierwsze sety nie miały wielkiej historii. Już w środkowej ich części siatkarki z Rzeszowa osiągały wyraźną przewagę, dominując w ofensywie. Gospodynie ułatwiały im jeszcze zadanie, popełniając dużo błędów własnych. W efekcie gładko przegrały 14:25 oraz 15:25.

Po dwóch setach przebywania na boisku, w trzecim siatkarki z Bielska-Białej zaczęły wreszcie grać. To zupełnie zmieniło obraz meczu, który stał się zaciętą rywalizacją. W trzeciej partii wynik długo oscylował wokół remisu, ale w końcówce do głosu doszły gospodynie. Gdy Martyna Borowczak popisała się asem serwisowym, było 21:19 i BKS utrzymał przewagę do końca, a wynik na 25:23. Podobnie było w czwartej odsłonie – wyrównana walka i końcówka po myśli gospodyń. Po ataku Weroniki Szlagowskiej wygrały 25:23 i do wyłonienia zwycięskiej ekipy potrzebny był piąty set.

W tie-breaku lepiej zaprezentowały się rzeszowianki, które już przy zmianie stron miały wyraźną zaliczkę (3:8). Przyjezdne dobrze grały blokiem, którym zdobyły sześć punktów w tej partii. Właśnie jeden z bloków dał im piłkę meczową (7:14), a spotkanie zakończył skuteczny atak blok-aut w wykonaniu Dominiki Witowskiej (9:15).

Najwięcej punktów: Weronika Szlagowska (19), Gabriela Orvosova (18), Aleksandra Kazała (10) – BKS; Bruna Honorio Marques (26), Ann Kalandadze (14), Jelena Blagojević (10) – Developres. MVP: Bruna Honorio Marques (22/50 = 44% skuteczności w ataku + 4 bloki).

Developres Bella Dolina Rzeszów odniósł jedenaste zwycięstwo w dwunastym meczu sezonu; ma na koncie 29 punktów i o jeden wyprzedza Grupę Azoty Chemika Police. Siatkarki z Polic mogą wrócić na pierwszą pozycję po niedzielnym meczu z UNI Opole. Dla BKS Bostik Bielsko-Biała to ósma porażka w obecnych rozgrywkach; mają na koncie 12 punktów i zajmują ósme miejsce w tabeli.

BKS Bostik Bielsko-Biała – Developres Bella Dolina Rzeszów 2:3 (14:25, 15:25, 25:23, 25:23, 9:15)

BKS: Aleksandra Kazała, Dominika Pierzchała, Gabriela Orvosova, Weronika Szlagowska, Magdalena Janiuk, Ewelina Polak – Kinga Drabek (libero) oraz Martyna Borowczak, Julia Mazur (libero), Karina Chmielewska, Karina Chmielewska, Martyna Świrad. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Developres: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Jelena Blagojević, Anna Stencel – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Julia Bińczycka, Dominika Witowska, Gabriela Polańska, Kara Bajema. Trener: Stephane Antiga.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki Tauron Ligi:

2021-12-09: Joker Świecie – Grot Budowlani Łódź 0:3 (23:25, 21:25, 16:25)

2021-12-10: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – E.Leclerc Moya Radomka Radom 1:3 (23:25, 15:25, 25:13, 16:25)

2021-12-11: BKS Bostik Bielsko-Biała – Developres Bella Dolina Rzeszów 2:3 (14:25, 15:25, 25:23, 25:23, 9:15)

2021-12-11: ŁKS Commercecon Łódź – Energa MKS Kalisz (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-12: Grupa Azoty Chemik Police – UNI Opole (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-13: #VolleyWrocław – IŁ Capital Legionovia Legionowo (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

