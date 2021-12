Nowa hala widowiskowo-sportowa w Radomiu jest już gotowa do użytku. W obiekcie należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mają grać siatkarki Radomki, siatkarze Czarnych i koszykarze HydroTrucku, którzy w niedzielę zmierzą się tu ze Śląskiem Wrocław w meczu ekstraklasy.

Budowa hali kosztowała 115 milionów złotych. Pomieści ona 5 tysięcy kibiców.

- To najnowocześniejszy obiekt tego typu w województwie mazowieckim. Będzie on areną zmagań radomskich drużyn ekstraklasowych. Odbywać się w nim będą także inne wydarzenia, jak na przykład koncerty, czy targi - podkreślił prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Obok boisk sportowych w obiekcie znajdą się m.in. sale fitness, gabinety odnowy biologicznej i hala konferencyjna. Procedura prowadząca do rozpoczęcia budowy hali rozpoczęła się 23 marca 2012 roku. Wtedy to ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali widowiskowo-sportowej. Natomiast budowa obiektu rozpoczęła się w lutym 2016 roku. Zakończenie inwestycji planowano na jesień 2018 roku. Ale do tego nie doszło. Potem wielokrotnie przesuwano termin oddania hali do użytku.

Za nami pierwszy trening w nowym obiekcie. Po tylu meczach w hali pod złotym sufitem nasi koszykarze poczuli różnicę😃 Sprawdźcie galerię zdjęć od @TomekFiolek 👌🏼https://t.co/TYzG6YnVxF pic.twitter.com/pqu0QpVqaI — HydroTruck Radom 🇵🇱️ (@HydroTruckRadom) December 10, 2021

Jako pierwsi mecz rozegrają tam koszykarze HydroTrucku. Ich rywalem będzie Śląsk Wrocław. Tymczasem doszło do zmiany w radomskim teamie, który pozyskał Amerykanina Ahmeda Hilla. Koszykarz mierzy 196 cm i występuje na pozycjach strzelca i niskiego skrzydłowego. W poprzednim sezonie grał w lidze kanadyjskiej. Klub z Radomia będzie pierwszym pracodawcą koszykarza w Europie.

MS, PAP