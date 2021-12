Jan-Krzysztof Duda oglądał na żywo mecz o mistrzostwo świata

Po 11 partiach obrońca tytułu wygrał 7,5 - 3,5. - Początek meczu był jednak bardzo zacięty, a Rosjanin miał nawet szanse na przełamanie najlepszego szachisty świata - opowiada trener Polaka Kamil Mitoń. - Niepomniaszczij słynie z talentu i polotu w grze, ale też słabszej odporności psychicznej. W Dubaju to potwierdził. Kiedy po pięciu remisach przegrał szóstą partię, wszystko się posypało.

- Mecz zorganizowano z wielkim przepychem, ale też perfekcyjnie od strony organizacyjnej - dodaje Mitoń. - Carlsen i Niepomniaszczij byli oddzieleni od publiczności lustrem weneckim. My ich widzieliśmy, oni nas nie. Żeby uniknąć sytuacji jak z legendarnego meczu o mistrzostwo świata między Korcznojem i Karpowem w 1978 roku. Korcznoj oskarżał wtedy Karpowa o to, że wspiera go hipnotyzer Zuchar, który siedząc na trybunach próbował hipnotyzować Korcznoja.

Duda ze swoją ekipą był też na wystawie Expo 2020. Odwiedził polski pawilon, gdzie zagrał pokazową partię. Grał też pokazowo na zaproszenie Kuwejtu.

