Słowenki zajęły drugie miejsce w swojej grupie podczas rundy wstępnej mistrzostw świata. Wtedy rywalizowały z: Francją (18:29), Czarnogórą (28:1) i Angolą (25:25). W swoim pierwszym spotkaniu podczas zasadniczego etapu turnieju mierzyły się z Rosjankami. To starcie zakończyło się remisem (26:26).

Polki nie mogą zaliczyć pierwszej rundy mundialu w Hiszpanii do udanych. Wygrały tylko jeden ze swoich trzech meczów. Pokonały Kamerun (33:19). Przegrały natomiast starcia z Serbią (21:25) oraz Rosją (23:26). Mimo to "Biało-Czerwonym" udało się przejść do kolejnego etapu rywalizacji. W swoim ostatnim starciu podopieczne Arne Senstada musiały uznać wyższość Francji (16:26).

Poprzednie spotkanie Polski ze Słowenią zakończyło się triumfem "Biało-Czerwonych" (34:30).



Relacja i wynik na żywo meczu Słowenia - Polska na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:30.

AA, Polsat Sport