Leciała bowiem na treningi i zawody do Chin samolotem, w którym - jak się okazało - jeden ze współpasażerów siedzących obok otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Niemka, złota medalistka igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) w jedynkach i sztafecie, zamieściła relację na Instragramie, w jakich warunkach przechodziła kwarantannę, skarżyła się także na posiłki. Po rozmowie z prezydentem międzynarodowej federacji Einarsem Fogelisem jej sytuacja uległa poprawie, ale doświadczenia pozostawiły uraz psychiczny.

- Warunki, jakich doświadczyliśmy przemawiają za tym, że niekoniecznie myślę o powrocie w to miejsce. To na pewno nie są standardy na Puchar czy mistrzostwa świata, także na igrzyska. Cały czas myślę, co zrobię (chodzi o decyzję - PAP). Ona jest bardzo trudna, bo rywalizacja olimpijska to przecież najważniejsza rzecz dla sportowca – powiedziała Geisenberger, która debiutując na igrzyskach w Vancouver (2010) jako 22-latka wywalczyła brąz.

W dorobku 33-letniej Niemki jest także 10 złotych medali mistrzostw świata i osiem triumfów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w latach 2012-2021 (w sezonie 2019 nie startowała z powodu ciąży, w maju 2020 urodziła synka Leo).

MS, PAP