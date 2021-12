Do meczu z Wisłą Kraków piłkarze KGHM Zagłębie Lubin przystąpią z serią ośmiu meczów bez zwycięstwa. - Cała ta sytuacja jest z tyłu głowy, ale nie ma co teraz nad tym rozmyślać. Chcemy za wszelką cenę wygrać w sobotę – zapowiedział pomocnik „Miedziowych” Łukasz Poręba. Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Wisła Kraków na Polsatsport.pl.

W meczu dziewiątej kolejki Zagłębie ograło na wyjeździe Wartę Poznań i w ligowej tabeli było na szóstym miejscu. Lubinianie mieli tylko trzy punkty straty do prowadzącego Lecha Poznań i jeszcze zaległy mecz z Legią Warszawa. Po dwóch miesiącach nie zmieniło się tylko to, że zespół trenera Dariusza Żurawia nadal ma w zanadrzu spotkanie z mistrzami Polski. W tabeli jest dopiero 14., a do lidera traci aż 21 oczek.

ZOBACZ TAKŻE: Rafał Strączek w kręgu zainteresowań Legii Warszawa

Od września Zagłębie nie wygrało ani razu w lidze, a ostatnie cztery spotkania przegrało. Ostatnio na własnym stadionie z Lechem 2:3.

- Na pewno cała ta sytuacja jest z tyłu głowy, ale nie ma co teraz nad tym rozmyślać. Nie możemy się poddawać. Musimy patrzeć do przodu i oddzielić grubą kreską poprzednie mecze. Skupiamy się na najbliższym pojedynku z Wisłą, który zagramy u siebie. Chcemy za wszelką cenę wygrać i to jest teraz nasz najważniejszy cel – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Poręba.

Pojedynek z Wisłą urasta do rangi meczu rundy dla Zagłębia nie tylko z tego powodu, że to ostatni mecz przed własną publicznością w tym roku. Zespół z Krakowa ostatni też nie prezentuje się najlepiej, ma serię trzech spotkań bez zwycięstwa i jest sąsiadem w tabeli, a więc gdyby udało się Zagłębiu wygrać, przeskoczy Białą Gwiazdę.

- Po tych słabszych pierwszych połowach w naszym wykonaniu, musimy narzucić od początku swój styl gry i odpowiednie tempo. Chcemy przede wszystkim kontrolować mecz i szybko strzelić pierwszą bramkę, aby otworzyć wynik. Musimy być także bardziej zdyscyplinowani i poprawić grę w obronie jako cały zespół – opowiedział o planie na mecz Poręba.

W kuluarach pojawiły się plotki, że los trenera Żurawia jest już przesadzony, a jego miejsce zajmie Piotr Stokowiec. Jeżeli jednak nawet tak nie jest, to mecz z Wisłą na własnym stadionie wydaje się być ostatnią szansę szkoleniowca na uratowanie posady.

- Na pewno wyróżniającym się zawodnikiem jest Yaw Yeboah, który dysponuje świetnym dryblingiem i szybkością. Wiemy, że Wisła dobrze gra piłką i lubi się przy niej długo utrzymywać. Jak dotąd, podobnie do nas, mają swoje problemy, gdyż też nie wygrywają zbyt wielu meczów. Są naszym sąsiadem w tabeli, mają podobny bilans bramkowy, więc zapowiada się wyrównany mecz, ale jestem pewny, że go wygramy – dodał Poręba.

W pierwszym spotkaniu obu ekip w tym sezonie Wisła wygrała w Krakowie 3:0. Przy stanie 0:0 rzutu karnego dla Zagłębie nie wykorzystał wówczas Filip Starzyński.

Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek od godziny 17:30.

AA, PAP