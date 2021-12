Polska chce zorganizować turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów

Wybór gospodarzy turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów siatkarzy oraz siatkarek wywołał sporo kontrowersji. Zaskoczeniem był nie tylko brak Polski wśród organizatorów, ale też kilka zaskakujących decyzji FIVB – choćby przyznanie organizacji Filipinom, których reprezentacje nie uczestniczą w VNL.

– FIVB zmierza w kierunku pełnej komercjalizacji rozgrywek Ligi Narodów. Liga Światowa czy World Grand Prix kobiet były rozgrywkami komercyjnymi, jednak sport pełnił w nich wiodącą rolę. Mam takie wrażenie, że od trzech lat sport jest tylko pretekstem do komercji. Same wybory miast gospodarzy są zaskakujące, bo poza Polską nie ma również mistrzów olimpijskich Francuzów, nie ma Słoweńców, nie ma też Serbów. To powinno dać do myślenia CEV, w jakim miejscu jest europejska siatkówka, która - śmiem twierdzić - jest motorem napędowym siatkówki globalnej – powiedział Janusz Uznański.

Nie poznaliśmy jeszcze organizatorów turniejów finałowych. Jak się okazuje, Polska zgłosi swoją kandydaturę.

– Będziemy składać aplikację. Będzie w niej jednak zastrzeżenie, że chcemy ten finał zorganizować nie tylko i wyłącznie na warunkach, które chce wyznaczać FIVB, ale również będziemy chcieli postawić swoje warunki. Związane będą one m.in. z finansami tego przedsięwzięcia oraz z pewnymi obszarami marketingowymi i biznesowymi, które są dla nas bardzo ważne – dodał dyrektor operacyjny PZPS.

