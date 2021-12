Polska przegrywa z Czechami 1:2 po pierwszym dniu towarzyskiego meczu tenisowego w Zielonej Górze. Spotkanie z udziałem zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które potrwa do soboty, zorganizowano na zakończenie obchodów 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego. Transmisja meczu Polska - Czechy w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Na otwarcie rywalizacji Kamil Majchrzak przegrał z Jirim Veselym 3:6, 6:4, 5-10. - Z powodu kontuzji zakończyłem tegoroczne występy przedwcześnie. (...) To jest mój drugi tydzień, kiedy porządnie się przygotowuję do nowego sezonu, więc nie jest to wystarczająca ilość czasu, żeby przygotować się i grać na najwyższym poziomie. A Jiri grał jeszcze tydzień temu finał Pucharu Davisa, więc startowaliśmy z innego pułapu - zaznaczył Majchrzak cytowany w komunikacie PZT.

ZOBACZ TAKŻE: Rzadki przypadek Igi Świątek. Czyja to zasługa?

Następnie Katarzyna Kawa uległa liderce deblowego rankingu WTA Katerinie Siniakovej 4:6, 4:6. Honorowy punkt dla biało-czerwonych zdobyli debliści Szymon Walków i Jan Zieliński, którzy pokonali Vesely'ego i Jiriego Leheckę 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 12-10.

Atrakcją drugiego dnia będzie powrót Jerzego Janowicza, który zmierzy się z Lehecką. Będzie to pierwszy występ półfinalisty wielkoszlemowego Wimbledonu 2013 od marca ubiegłego roku. Wcześniej na kort wyjdą Magdalena Fręch i Tereza Martincova, a po dwóch pojedynkach singlowych zaplanowane jest spotkanie kobiecych debli, których składów jeszcze nie podano. W przypadku remisu 3:3 zwycięzcę całego meczu wyłoni rywalizacja par mieszanych.

W Zielonej Górze nie ma największych gwiazd z obu krajów. Po polskiej stronie brakuje Igi Świątek, Magdy Linette i Huberta Hurkacza, a w czeskiej ekipie - Karoliny Pliskovej, Petry Kvitovej oraz Barbory Krejcikovej.

Transmisja meczu Polska - Czechy w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek od godziny 11:00.

A.J., PAP