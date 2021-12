BOSTIK Bielsko Biała jest aktualnie na dziewiątym miejscu w tabeli i ma na swoim koncie 11. punktów. W ostatnim spotkaniu w TAURON Lidze siatkarki z Bielsko-Białej przegrały z ŁKS Łódź do zera w setach. Wcześniej wygrały dwa spotkania z rzędu. Najpierw pokonały w pięciosetowych pojedynku Radomkę Radom, a następnie zwyciężyły z MKS Kalisz również w pięciu setach.

Developres Rzeszów jest na drugim miejscu w tabeli i zgromadził już 27. punktów. Do liderek z Chemika Police siatkarki z Rzeszowa tracą tylko jeden punkt. Zawodniczki Developresu przegrały do tej pory tylko jedno spotkanie w tym sezonie. Był to pięciosetowy mecz ze świetnie dysponowaną Legionovią Legionowo. Teraz podopieczne Stephane'a Antigi mają szansę wygrać już trzecie spotkanie z rzędu.

Relacja i wynik na żywo z meczu BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Developres Bella Dolina Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.

MP, Polsat Sport