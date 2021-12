Znany klub chce pozyskać Paulo Sousę?

Jak informuje "Mais Futebol" argentyńska ekipa miała już kontaktować się z portugalskim szkoleniowcem. Przedstawiciele drużyny z Buenos Aires mieli pytać o wymagania finansowe Sousy.

Mimo to, według podanych informacji obecny selekcjoner "Biało-Czerwonych" nie jest zainteresowany żadną ofertą pracy.

"Portugalski trener skupia się na prowadzeniu reprezentacji Polski, która 24 marca zagra w barażach eliminacji do mistrzostw świata 2022 z Rosją. W razie zwycięstwa stanie naprzeciwko Szwecji lub Czech" - napisano na portalu "Mais Futebol".

Warto przypomnieć, że obecny kontrakt 51-latka obowiązuje do końca 2021 roku. Mimo to może dojść do automatycznego rozwiązania umowy, jeżeli Polacy nie zakwalifikują się na mundial w Katarze.

AA, Polsat Sport